Rali de Fafe/Montelongo, PE8: Mais problemas para Oliver Solberg

Azar para Oliver Solberg, que teve um problema no motor ou escape bloqueado no Volkswagen Polo GTi R5, pelo que ficou pelo caminho por hoje. Muito azar, depois de 13h20 minutos de reparações por parte dos mecânicos depois do acidente do jovem sueco no shakedown de ontem.

Craig Breen (Hyundai i20 R5) não teve mais sorte, já que deu um toque e perdeu uma roda. Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) venceu mais um troço, desta feita 6.8s na frente de Yoann Bonato (Citroën C3 R5).

Desta forma, e apesar deste troço não lhe ter corrido nada bem, Iván Ares (Hyundai i20 R5) permanece segundo da geral mas agora com Bonato apenas a 2.4s. Lukyanuk é que é cada vez mais primeiro, e já tem 32.2s de avanço para o segundo classificado.

