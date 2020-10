Rali de Fafe/Montelongo, PE6: Craig Breen em segundo

Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) venceu mais uma especial, e com isso alargou a sua liderança no Rali Fafe/Montelongo, colocando-a agora em 18.3s face a Craig Breen (Hyundai i20 R5) que chegou ao segundo lugar depois de passar o espanhol Iván Ares (Hyundai i20 R5) que foi apenas quarto nesta especial. O francês Yoann Bonato (Citroën C3 R5) foi terceiro e com isso manteve o quarto lugar da prova atrás de Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTi R5).

Lukyanuk está preocupado com a instabilidade da meteorologia: “É crucial aqui conhecer a previsão meteorológica adequada”.

Já Oliver Solberg continua a perder tempo: “Está completamente seco e eu tenho pneus para piso molhado. Não foi uma bom, fui para a escolha errada dos pneus. Andei no limite o tempo todo, talvez tenha falhado duas curvas”.

Iván Ares Iván perdeu o segundo lugaR: “Estamos a forçar muito…” e Yoann Bonato está contente: “Foi melhor com a escolha dos pneus. Gostámos”. O azarado da especial foi Marijan Griebel, que furou um pneu: “Havia uma grande pedra na berma. Coisas que não funcionam bem quando se tem má sorte…”

Tempos Online – CLIQUE AQUI