Rali de Fafe/Montelongo, PE4: Penalização retirada a Alexey Lukyanuk

Boas notícias para Alexey Lukyanuk. Os 10 segundos de penalização que lhe foram averbados devido a uma falsa partida na PE2 foram reconsiderados e os Comissários Desportivos decidiram retirar a penalização ao russo que dessa forma regressou à liderança do rali. Na PE4, Montim 2, Craig Breen foi o mais rápido, bateu Lukyanuk por 0.2s. Com uma má escolha de pneus, Oliver Solberg perdeu 5.7s e com isso está agora a 8.7s do ruso na geral. Breen é terceiro a 9.3s, com Ivan Ares em quarto a 12.1s