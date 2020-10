Rali de Fafe/Montelongo, PE3: Penalização leva a troca de líder

Alexey Lukyanuk foi penalizado em 10 segundos devido a uma falsa partida na PE2, pelo que perde a liderança para Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTi R5). Craig Breen (Hyundai i20 R5) é agora segundo classificado a 6.3s do jovem sueco com Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) a cair para o terceiro lugar a 6.8s do novo líder.