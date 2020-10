Rali de Fafe/Montelongo, PE2: Alexey Lukyanuk vence outra vez

Segunda especial, segunda vitória de Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) que ganhou mais um 1.9s a Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTi R5) o que significa que o sueco dista agora 2.0s do líder. Terceiro tempo para Yoann Bonato (Citroën C3 R5) que dessa forma ascende ao terceiro lugar da geral já que Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 Evo) deu um toque logo na segunda curva: “Segunda curva do troço. Merda, batemos no rail, o volante ficou um pouco fora de posição”, disse no final. Perdeu 13.4s e caiu para nono. Craig Breen (Hyundai i20 R5) continua a queixar-se do comportamento dos pneus, e dista agora 5.9 de Lukyanuk.

