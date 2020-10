Rali de Fafe/Montelongo, PE1: Alexey Lukyanuk é o primeiro líder

Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) foi o mais rápido na curta e traiçoeira especial do Rali Fafe Montelongo, Montim, que se ‘apresentou’ aos pilotos meio molhada, meio seca, colocando dificuldades na escolha de pneus, que tem de ser feita para um conjunto de três troços. Houve quem levasse seis pneus, outros só cinco, mas para já não houve incidentes e as diferenças entre quem levou pneus para piso seco, intermédio ou molhado não foi grande. Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) foi o mais rápido com 3:33.1, 0.1s na frente de Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5), que depois do seu acidente de ontem no Shakedown, os mecânicos passaram a noite a reparar o carro que estava como novo à partida desta manhã. Emil Lindholm ( Škoda Fabia Rally2 evo) foi terceiro a 0.7s, na frente de Craig Breen (Hyundai i20 R5), que cedeu +1.1s para o russo. Ivan Ares (Hyundai i20 R5) perdeu 1.8s e foi sexto, com G. Munster (Hyundai i20 R5) em sétimo a 2.9s. Entre os homens que costumam rodar mais à frente, Marijan Griebel (Citroën C3 R5) perdeu 8.2s em menos de sete quilómetros. Voltando a Oliver Solberg: “são os melhores mecânicos do mundo, ainda estou um pouco nervoso pelo que aconteceu ontem, mas para já tive muito cuidado neste troço”.

