Rali de Fafe/Montelongo: Oliver Solberg bateu forte no shakedown

Não correu nada bem a vinda de Oliver Solberg a Portugal para o Rali de Fafe/Montelongo, já que no Shakedown da prova, realizado esta tarde o jovem piloto sueco teve uma aparatosa saída de estrada, deixando o VW Polo GTI R5 da forma que se vê na foto. Neste contexto – se não houver nenhum ‘milagre’ (depende do ‘estrago’), adeus rali, para a semana há mais, na Sardenha: “Não foi o início do Rally Fafe Montelongo que queríamos… Eu e o Aaron estamos bem, mas eu não queria dar tanto trabalho à minha equipa da noite para o dia! Eu sei que eles vão tentar tudo o que for possível para nos reparar o carro e começar o rally amanhã”.

Créditos: Foto by Pixel Prego a Fundo