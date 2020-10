Rali de Fafe/Montelongo: O acidente de Oliver Solberg

O Shakedown do Rali de Fafe/Montelongo, realizado no troço de Vila Pouca, com 3,3 quilómetros ficou marcado pelo despiste do jovem Oliver Solberg (19 anos), durante a segunda passagem pelo Shakedown. O piloto sueco sofreu uma saída de estrada que deixou o Volkswagen Polo GTi R5 bastante danificado, com a equipa de mecânicos da equipa de Petter Solberg – onde está o português Marco Moreiras – a ter de passar 13 horas a reparar o carro, que marcou presença na partida de hoje. Tanto Oliver Solberg como o navegador Aaron Johnston, recentes vencedores do Rali da Letónia e atuais segundos classificados do FIA ERC, saíram ilesos do incidente.