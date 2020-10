Rali de Fafe/Montelongo: João Barros à procura do top 10

João Barros e Jorge Henriques (Citroën C3 R5) terminaram o primeiro dia do Rally Fafe Montelongo na 13ª posição da geral, sendo também os melhores portugueses em prova. Em termos de posições em especiais o melhor que a dupla do Citroën C3 R5 conseguiu foram dois nonos lugares na quinta e oitava especiais. Para lá disso, estiveram sempre um pouco irregulares, ora com um 18º para um nono logo a seguir o que se explica com os pneus escolhidos e o respetivo estado dos troços. Uma prestação positiva entre duas dezenas e meia de R5, com muitos dos pilotos com muito mais ritmo. Estão perfeitamente em linha com um lugar no top 10.