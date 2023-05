Rali das Canárias: Yoann Bonato bisa no ERC | AutoSport

Yoann Bonato venceu pela segunda vez no FIA ERC depois de uma prestação sublime no Rally Islas Canarias.

Por João Faria



O piloto do Citroën C3 Rally2 iniciou a segunda etapa com 11,0 segundos de vantagem sobre o líder do campeonato europeu Hayden Paddon e acabou por triunfar com uma vantagem de 36,9 segundos após um dia dominado pelas condições climatéricas variáveis e por uma competição muito renhida em todo o pelotão. Paddon aumentou a sua vantagem no campeonato com a conquista do segundo lugar, com o atual campeão europeu Efren Llarena a ser terceiro no seu país.

Jon Armstrong conquistou as honras do FIA ERC3 e BendeguzHangodi herdou a vitória no FIA ERC4 depois do até então líder Roberto Dapra se ter retirado.



Bonato aumentou a sua margem relativamente estreita trazida da primeira etapa para 12,8 segundos ao vencer a primeira classificativa de sábado, antes de derrotar os seus rivais com uma performance impressionante nos 27,74 km de Moya-Valleseco, que foi caracterizado por misturar zonas secas, húmidas e totalmente molhadas, além de nevoeiro em alguns locais.

Nesse troço cronometrado, o francês foi 11,3s mais veloz do que o segundo piloto mais rápido, mas, sobretudo, 19,4s melhor que Paddon, ficando com 32,2s de vantagem na luta pelo primeiro lugar na segunda ronda da temporada de 2023 do ERC. O futuro vencedor aumentou o seu pecúlio com a sua terceira vitória consecutiva em especial desta etapa na PE10, regressando à assistência no Estádio Gran Canaria com um avanço de 34,3 segundos. Apesar de o seu registo de vitórias em troços cronometrados se ficar por 7 em 13 possíveis, a vitória nunca esteve em causa.



“Fizemos o nosso melhor mas o carro e os pneus também estavam perfeitos e estou muito feliz”, disse o piloto vitorioso, que obteve a sua primeira vitória no ERC na Catalunha em outubro passado. “O pneu Michelin de média dureza foi utilizado durante toda a primeira etapa e para estas condições climatéricas foi perfeito.Nunca se sabe o que vai acontecer com o tempo, mas levámos um pneu sobressalente de composto duro esta manhã porque sabíamos que só haveria partes húmidas e não em todas as classificativas. Este rali é muito bonito e isso faz com que seja fácil ser rápido aqui. E quando é assim, não queremos que acabe.”

A única causa óbvia de preocupação para Bonato foi no início da PE 8, quando se esqueceu de ativar o modo de classificativa, o que não permitiu inicialmente estar no ritmo certo embora tenha rapidamente retificado o erro e tenha sido o mais rápido.

A conquista do segundo lugar por Paddon, que incluiu uma vitória numa classificativa, significa que o neozelandês equipado com Pirelli continua na frente na sua tentativa de conquistar o título europeu na temporada do 70º aniversário do ERC.”

A coisa mais difícil foi a decisão sobre os pneus quando o tempo está tão instável”, disse o piloto da Hyundai.

“Se não estivéssemos na luta pelo título poderíamos ter arriscado com a escolha de pneus, mas tínhamos de cobrir todas as eventualidades, o que significava um compromisso. Escolhemos a opção mais segura. Perdemos muito tempo na segunda etapa de manhã mas, para ser honesto, nunca andámos a pensar no Yoann hoje”.



Classificação:

Y Bonato / B Boulloud FRA Citroën C3 1hr 55min 5.8sec H Paddon / J Kennard NZL Hyundai i20 N +36.9sec E Llarena / S Fernández ESP Škoda Fabia RS +52.7sec I Ares / J Pintor ESP Hyundai i20 N +1min 7.6sec S Wagner / G Winter AUT Škoda Fabia RS +1min 13.1sec A Nucita / R Pollet ITA Hyundai i20 N +1min 15.0sec

Campeonato (2 de 8)