Rali da Catalunha: Metade do ERC 2022… em Portugal e Espanha | AutoSport

Vai terminar no próximo fim de semana o calendário mais simpático para Portugal do Europeu de Ralis, em muito tempo. Tivemos duas provas na competição, pelo menos uma delas, o Azores Rallye, já não vai haver em 2023. Mas este também é um calendário simpático para Espanha, já que depois das Canárias, o Rali da Catalunha será também este ano uma prova do ERC, a par do WRC, a forma que o Promotor encontrou para resolver um problema…

Já Campeão Europeu de Ralis, Efrén Llarena está pronto para terminar o ano em beleza, e oferecer mais uma vitória aos seus adeptos. Llarena e Sara Fernández foram coroados os campeões da Europa antes do Rali Barum do mês passado, com a sua equipa MRF Tyres também a selar o título das respectivas equipas, no evento checo.

Com 14 troços num total de 235,52 km, a prova espanhola desta semana é a mais longa da temporada de 2022 do ERC. E, embora a pressão seja agora bem mais leve, Llarena (Skoda Fabia Rally2 evo), está interessado em dar uma volta de honra: “Estou a sentir-me bem”, disse o espanhol. “Vamos ver o que podemos fazer neste rali. Gosto muito deste tipo de troços, mas é preciso confiar nas notas e seguir as trajetórias. É o meu evento de ‘casa’, mas só o fiz uma vez antes, em 2018, quando abandonámos após a primeira etapa. Por isso é como se fosse a minha primeira vez aqui, mas penso que podemos fazer um bom trabalho”.

O compatriota de Llarena e companheiro de equipa da MRF Javier Pardo também faz a prova com um Skoda Fabia Rally2 evo, tal como os rivais de topo Alberto Battistolli e Martin Laszlo. Acrescentando variedade à lista de inscritos está Yoann Bonato (Citroën C3 Rally2), com o especialista em asfalto a tentar obter o seu terceiro pódio – ou primeira vitória – da época.

Embora vários títulos já tenham sido confirmados, uma série de prémios de categorias de apoio ainda estão por ganhar e serão decididos nas colinas da Costa Daurada esta semana.

Três pilotos dirigem-se a Salou em disputa para o campeonato ERC4, que está aberto a concorrentes de qualquer idade em carros de Rally4 ou Rally5.

O Peugeot 208 de Óscar Palomo situa-se confortavelmente no topo da classificação, com uma vantagem de 14 pontos sobre o Renault Clio de Andrea Mabellini. Laurent Pellier, que garantiu o título Junior ERC no seu Opel Corsa, está mais seis pontos atrás.

Também a ser decidido é o campeonato ERC Open, uma série para o kit Rally2, RGT e carros do Grupo N4. Os companheiros de equipa da Suzuki Motor Ibérica, Joan Vinyes e Alberto Monarri, irão enfrentar os carros idênticos Swift R4lly S.