Rali Ceredigion: começam as decisões no Europeu de Ralis…

O Europeu de Ralis ruma este fim de semana ao País de Gales para a primeira das últimas duas provas com a luta pelo título ao rubro. Paralelamente, o ERC regressa ao Reino Unido após oito anos.

Os principais pilotos do Campeonato FIA da Europa de Ralis enfrentarão um novo desafio esta semana, quando disputarem o JDS Machinery Rali Ceredigion.

A penúltima prova da temporada do ERC, que decorre de 30 de agosto a 1 de setembro, marca o regresso do campeonato ao Reino Unido pela primeira vez desde 2016 e a primeira visita ao País de Gales desde 1996.

Embora Hayden Paddon, o campeão em título e atual líder da tabela de pontos, seja um antigo vencedor do Rali Ceredigion, a competição apenas em asfalto representa um território desconhecido para os seus principais rivais no título, Mathieu Franceschi e Miko Marczyk, além de Simone Tempestini, que deverá concluir um acordo tardio para participar na prova de Aberystwyth.

“Os troços são diferentes de tudo o que temos no campeonato”, disse o neozelandês Paddon, que pilota um Hyundai i20 N Rally2 para a BRC Racing Team. “Muitas zonas estreitas, onduladas, suaves, mas estamos sempre em movimento e a saltar, é quase como um rali da Finlândia em alcatrão, para além de ser mais estreito. E o tempo desempenha sempre um papel no País de Gales, haverá muitos desafios.”

Paddon vai para o País de Gales com 14 pontos de vantagem sobre Franceschi, apoiado pela Michelin. Mas com 70 pontos ainda em jogo nas duas rondas que faltam, a perseguição à cobiçada coroa do ERC continua em aberto: “Não estou a pensar no campeonato”, insistiu Paddon. “O Mathieu parar [em Zlin] não muda muita coisa. Estou obviamente triste por ele, porque estava a fazer um bom trabalho, mas não estávamos a conseguir muitos pontos no fim de semana, por isso podemos apagar esse rali e ir para o País de Gales recomeçar a luta como estamos”.

Para além de Franceschi, Marczyk, Paddon e o Tempestini, vários outros pilotos regulares do ERC Rally2 vão enfrentar o desafio da JDS Machinery Rali Ceredigion. Estes incluem Jon Armstrong, da Motorsport Ireland Rally Academy, Andrea Mabellini, da Team MRF Tyres (Itália), Philip Allen (Irlanda do Norte) e Albert von Thurn und Taxis (Alemanha).

Contra os experientes pilotos do ERC estão vários dos principais corredores do Probite British Rally Championship. O campeão do FIA Junior WRC, William Creighton, lidera a classificação com Chris Ingram, o vencedor do título do ERC de 2019, um ponto atrás, seguido por Keith Cronin e pelo marcador de pontos do ERC, Osian Pryce, o vencedor do Rali Ceredigion em 2019 e 2023.

Estrelas do Junior ERC de volta ao caminho do título A JDS Machinery Rali Ceredigion marca o recomeço da temporada do Campeonato FIA Junior ERC. Os suecos Mille Johansson e Calle Carlberg estão em primeiro e segundo lugar na classificação provisória após quatro rondas, com o escocês Max McRae e o alemão Timo Schulz a esperarem regressar à forma vitoriosa no País de Gales.

Jack Brennan está de volta ao ERC Júnior pela primeira vez desde o Rally Islas Canarias em maio.

Junta-se a Aoife Raftery na formação da Motorsport Ireland Rally Academy. Entretanto, Davide Pesavento, da ACI Team Italia, e Daniel Polášek, o segundo classificado do ERC4 no Barum Czech Rally Zlín, também vão lutar por pontos no Junior ERC. A promessa galesa e líder da Stellantis Motorsport Rally Cup IRE & UK, Ioan Lloyd, junta-se a Kyle McBride, da Motorsport Ireland Rally Academy, e corre no ERC4.