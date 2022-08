Rali Barum Zlin: Hugo Magalhães com pouca sorte | AutoSport

A bandeira nacional voltou a estar hasteada numa prova do ERC devido à presença do navegador Hugo Magalhães, que fez novamente equipa com Nick Loof num Ford Fiesta Rally4.

A dupla realizou o sétimo tempo na classificativa de abertura, disputada na noite de sexta-feira mas abandonou logo na primeira do dia seguinte com problemas na sua viatura. Magalhães e o piloto alemão regressaram à competição na segunda etapa e acabaram a prova realizando alguns bons tempos no escalão.