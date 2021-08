Que futuro para o Europeu de Ralis? | AutoSport

O AutoSport esteve presente em Zlin,naquela que foi a 50ª edição do Rali Barum Zlin e em conversa com diversos protagonistas da competição, chegámos à conclusão que há muita indefinição quanto ao futuro da competição.

Em Zlin estavam presentes vários organizadores de eventos atualmente integrados no ERC e todos tinham em comum a mesma preocupação com o futuro desta competição.

No final deste ano a Eurosport Events, que foi responsável pela sua promoção nos últimos 10 anos, deixará de estar à frente dos destinos desta série, que passará a ser gerida pela mesma entidade que o faz com o WRC numa lógica da FIA ter todos os campeonatos de uma mesma modalidade coordenada por uma única empresa.

No entanto e nesta fase, todos aguardam com expectativa quais serão as possíveis alterações de que será alvo este campeonato. Até ao momento, os organizadores ainda não foram contactados e permanecem muitas dúvidas sobre se serão registadas efetivamente modificações e quais.

A resposta, comenta-se, só deverá vir muito mais tarde, lá para o final do ano e também se teme que possam surgir surpresas de última hora. Alguns promotores, como os do Barum Czech Rally Zlin, estão mais tranquilos pois têm contrato com o campeonato por mais um ano e ficou garantido que na passagem de testemunho esses compromissos serão respeitados.

João Freitas Faria