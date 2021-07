Promotor do WRC e WRX, junta ERC ao portfólio | AutoSport

O Promotor do WRC vai ‘assumir’ também a promoção do Europeu de Ralis em 2022, substituindo o Eurosport Events, empresa que promove o ERC desde 2013, depois da competição se ter fundido com o IRC, Intercontinental Rally Challenge, que era, como se sabe, promovido pelo Eurosport. Desta forma, o Promotor do WRC passa em 2022 a ter sob o seu controlo, o WRC, Mundial de Ralis, o WRX, Mundial de Rallycross, e os ‘Europeus’ de Ralis e Rallycross.

A ideia é alinhar ainda mais o ERC na Pirâmide de Ralis da FIA, e usar o WRC como uma segunda divisão europeia, tendo as melhores provas possível, que não tiverem lugar no WRC.

Em março passado, a FIA delineou uma pirâmide desportiva de cinco níveis para ralis, em torno do WRC e ERC. O WRC continuará a ser o auge, com base em novos carros híbridos de Rally1, que serão introduzidos em 2022.

O nível seguinte será o ERC como principal categoria de apoio do WRC, com níveis adicionais com categorias de ‘alimentação’ em ambos os campeonatos, construídos sobre um quinto degrau de nível básico. A pirâmide posiciona o título do ERC tanto como um objetivo em si como uma série de ‘alimentadora’ de “fábrica de talentos” para o WRC, fornecendo um caminho claro desde a competição de base até ao mais alto nível no WRC.

Jona Siebel, diretor administrativo do WRC, disse que ambos os campeonatos seriam geridos individualmente, mas tirando partido de sinergias comuns, sempre que possível: “A FIA confiou ao grupo os direitos comerciais para outro grande campeonato. Tendo construído um forte historial na promoção do WRC durante as últimas nove temporadas, estamos numa posição perfeita para acrescentar o ERC à nossa carteira”, acrescentou Siebel.

“Temos um elevado nível de experiência organizacional, promocional e de transmissão na nossa equipa e esperamos com grande confiança trabalhar ao lado da FIA para desenvolver o ERC como parte integrante da Pirâmide dos Ralis.

“Vemos um forte potencial de crescimento no ERC, centrado nos principais mercados da Europa.

O nosso objetivo é continuar a cultivar a sua própria identidade, assegurando ao mesmo tempo que a mesma se encaixa como uma luva na estrutura do WRC”.

Segundo o Secretário-Geral para o Desporto da FIA, Peter Bayer: “Esta nova estrutura com um único promotor para as séries a nível mundial e europeu reforçará genuinamente a Pirâmide de Ralis da FIA, criando pontes entre os dois campeonatos e um claro caminho de carreira para os pilotos”. O promotor do WRC trará a sua forte experiência ao nível europeu e estou confiante que a série irá prosperar.

“Gostaria também de agradecer a Eurosport Events, Andrew Georgiou e a sua equipa pela significativa e excelente contribuição para o ERC ao longo dos anos. A relação continuará com eles permanecendo a bordo da família FIA como promotor de várias competições baseadas em circuitos”.