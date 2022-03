Power Stage foi estreia no ERC | AutoSport

Com a reformulação do ERC, por força da sua passagem à esfera de influência do WRC Promoter assim como pela uniformização entre o campeonato principal e o Europeu, esta série passou a incluir também uma Power Stage, a última classificativa dos eventos.

Nesse sentido, o Rali Serra de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas marcou também a estreia desta fórmula que, tal como todos os outros cronometrados, tem direito a transmissão em direto assim como pódio e entrevistas exclusivas.

No caso da prova organizada pela Demoporto, a Power Stage teve como palco a PE 17, Lameirinha 2, com 14,83 km. Neste troço cronometrado o mais rápido foi o estoniano Ken Torn com um Ford Fiesta R5 MkIII e o segundo mais veloz, a 14,3 segundos, o português Armindo Araújo com o seu Skoda Fabia Rally2 Evo.

O italiano Aberto Battistoli, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, ocupou o lugar mais baixo do pódio, a 16,6 segundos do primeiro, e, já em gestão do avanço que lhe permitia vencer o rali, o espanhol Nil Solans e o seu VW Polo GTi R5 foram quartos a 17,5 segundos. O último piloto a averbar um dos pontos de bonificação que a Power Stage atribui foi o também estoniano Georg Linnamae, em VW Polo GTi R5, a 27,4 segundos do mais rápido.



João Faria