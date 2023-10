Portugal de fora do ERC 2024? | AutoSport

Dois anos após ter contado com duas provas no campeonato Europeu de ralis, Portugal poderá ficar sem qualquer evento naquela que é a mais antiga competição internacional da modalidade. O ERC era gerido anteriormente pelo Eurosport e passou, no começo de 2022, a ser promovido pelo WRC Promoter, entidade que tem realizado grandes alterações naquela competição.

Presença icónica no anterior formato daquela série desde 2013, o Azores Rallye deixou de fazer parte do campeonato este ano e agora poderá ser a vez do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas ficar fora do calendário da próxima temporada daquela competição.

Ainda que não a nível oficial pois o calendário definitivo só será revelado pela federação internacional, entre várias entidades ligadas ao campeonato circula um rascunho daquela que deverá ser a composição do ERC 2024 que deverá contar com três provas em pisos de terra e cinco em asfalto.

Tudo indica que a época tenha início em abril na Hungria, com um rali de terra em Vezprem, rumando depois às Canárias para a primeira prova de asfalto, em meados de maio. Cerca de um mês depois, tem lugar o Rally Scandinavia, novamente em terra, piso que será também encontrado, no começo de julho, na Estónia, que substitui a Letónia.

A restante temporada é corrida em asfalto, no Rally di Roma Capitale, no final de julho, no Barum Czech Rally Zlin, a meados de agosto, no estreante Ceridigion, em Gales no começo de setembro, e Polónia, em Slaska no final desse mesmo mês.

João Freitas Faria