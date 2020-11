Pedro Almeida abandonou no Rali das Canárias

Pedro Almeida e Hugo Magalhães não tiveram sorte no Rali das Canárias, ficando pelo caminho quando eram quartos classificados dos RC4. A dupla do Peugeot 208 Rally4 procurava na ilha espanhola ganhar conhecimento do rali e crescer na competição. “A época é atípica, mas temos conseguido conjugar uma série de provas, que nos vão ser importantes para o futuro. Tivemos o calendário previsto completamente alterado e as provas do europeu que estamos a fazer permitem-nos estar em competição, tomar conhecimento de ralis que nunca havia realizado e assim estar também melhor preparado para o futuro. O que procuramos é ganhar consistência” disse Pedro Almeida antes da prova.

Contudo, esta manhã quando se preparavam para para o segundo dia de prova, por decisão da organização “fomos impedidos de sair à estrada. O Colégio de Comissários – dando cumprimento ao regulamento – entendeu que o nosso Peugeot 208 Rally 4 não reunia condições de segurança para sair para a estrada. A decisão foi tomada porque a porta traseira do carro não abria, resultado de um ligeiro toque no dia de ontem. É uma decisão que nos penaliza, nos deixa tremendamente frustrados, até porque a nossa estreia no rali estava a correr dentro do que eram as nossas expectativas e dos objetivos que trazíamos”, disse Hugo Magalhães.