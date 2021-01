Parcídio Summavielle: “O Rally Serras de Fafe no CPR nunca estará em causa, mas quanto ao ERC, é diferente”

O Rally Serras de Fafe e Felgueiras foi adiado e não vai, muito provavelmente, ser a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis já que de acordo com Parcídio Summavielle, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Fafe, com quem falámos, nos revelou que a prova pode ser realizada em junho ou julho, ainda que essa seja uma questão que fica em aberto. Certo é que o Rally Serras de Fafe e Felgueiras se vai realizar este ano como prova do CPR, pode é não o ser quanto ao Europeu de Ralis: “A prova para o campeonato nacional nunca estará em causa, mas quanto ao Europeu de Ralis, a questão é diferente. Nós temos um entendimento com o Eurosport, para mais dois anos (ndr, após o Rali de Fafe/Montelongo), em que pagaríamos um determinado valor, para condições normais de público, transmissões, datas, etc pelo que vamos ter que rever isso tudo”, disse Parcídio Summavielle.



Apesar de só agora ter sido tornado público, já há algum tempo que se sabia que a prova dificilmente se realizaria a meio de março e Parcídio Summavielle confirmou que o assunto foi ‘fechado’ já há algum tempo: “As Câmaras (Fafe, Felgueiras, Boticas e Vieira do Minho) não neste fim de semana, mas no anterior, decidiram que o Rali Serras de Fafe e Felgueiras seria adiado, foi uma decisão conjunta. Comuniquei ao Sr. Carlos Cruz da Demoporto, e ao Sr. Ni Amorim, presidente da FPAK, que as Câmaras estão focadas em ajudar a resolver este problema da pandemia e portanto o rali não se poderia realizar em março. Esse assunto está fechado, as câmaras não o podem realizar nessa data. Não há condições para a prova se organizar. Posto isso, as Câmaras assumiram também que numa data posterior, poder-se-ia fazer a prova. Nós, Câmara de Fafe tínhamos a pretensão que pudesse ser em setembro, mas como era muitos em cima de atos eleitorais, e percebe-se que outras câmaras não queiram. As datas que nós indicámos até foram junho e julho, mas nós não fazemos calendário e temos de nos submeter ao que nos for apresentado. Nós comunicámos a nossa total indisponibilidade para realizar o rali em março, mas também a total disponibilidade para o fazer numa data posterior, com a tal preferência nos meses de junho e julho. Mas é uma preferência, pois estamos disponíveis para discutir”, concluiu.