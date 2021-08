Opinião: Não seria bom levar novamente o Rali da Madeira ao ERC? | AutoSport

Como quase sempre, o Rali Vinho Madeira foi um grande espetáculo. Para muitos, o evento do ano desportivo da Madeira, e com razão, já que nenhum outro junta tanta gente. Este ano, a ‘colheita’ de Vinho Madeira ficará na história como ‘Vintage’, já que a luta pelo triunfo foi absolutamente dramática, com o piloto que liderou, da 1ª à 15ª PE, Miguel Nunes, pressionado, cometeu um erro, ‘entregando’ o triunfo a outro piloto que muito fez por vencer, Alexandre Camacho.

Portugal é um País pequeno, mas consegue ter muitos ralis absolutamente fantásticos, sendo um deles este Rali da Madeira, que durante muitos anos pertenceu ao Europeu de Ralis. Pode parecer estranho que num ano em que Portugal tem duas provas no ERC, se coloque uma pergunta destas, mas ainda assim, cá vai: não seria bom começar a pensar na forma de tentar levar novamente o Rali da Madeira ao ERC? No seu auge o Azores Rallye é muito bom, o Rallye Serras de Fafe dará também certamente uma grande prova do ERC, mas pessoalmente acho que a Madeira poderia começar a pensar em recolocar a prova num lugar que foi seu durante muito tempo.