Oliver Solberg vem ao Rali de Montelongo

Depois de ter participado na primeira ronda do Europeu de Ralis em Itália, o Rally di Roma, e após ter ganho na Letónia, Oliver Solberg vai continuar a dividir-se entre o ERC e o WRC este ano, sendo que o sueco estará de volta ao volante do Volkswagen Polo R5 em Portugal no Rali de Montelongo, que se realiza entre 2 e 4 de outubro. Este ano, Solberg já fez quatro provas do WRC, Monte Carlo, Suécia, México e Estónia, e a presença em Portugal será bem interessante.