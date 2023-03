O que os ralis ganham com a tecnologia: ‘birds eye’ em voo rasante… (vídeo) | AutoSport

É pena só poder ser em testes, porque num troço ‘real’, dificilmente haveria acordo entre os Construtores e os Promotores dos Ralis para ter câmaras deste tipo penduradas nos carros, mas se fosse possível desenvolver algo as imagens que devolveria são, como se podem ver, fantásticas. Deve ter sido utilizada uma câmara de 360º, que possibilita imagens que fazem toda a diferença. no caso, Ricardo Teodósio e José Teixeira no seu Hyundai i20 N Rally2.