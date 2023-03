O que muda no Europeu de Ralis | AutoSport

O Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto abre a temporada 2023 do Europeu de Ralis, uma competição que vai ter algumas mudanças o seu formato. Vamos ficar a conhecê-las…

Categorias: O ERC é composto por três categorias principais, ERC (para carros Rally2), ERC3 (para carros Rally3) e ERC4 (para carros de Rally4 e Rally5). Além disso, o ERC Junior é para os pilotos de 27 ou menos idade, a 1 de Janeiro de 2023 em carros de Rally4 ou Rally5 que utilizem pneus Hankoook.

Formato: Os ralis do ERC são realizados durante quatro dias. O primeiro dia e meio é dedicado aos reconhecimentos. O foco passa então rapidamente aos Treinos Livres e à Qualificação dos pilotos de Rally2. Podem efetuar duas passagens nos Treinos Livres e uma na Qualificação, cujos resultados são utilizados para ajudar a definir a ordem de partida para a primeira etapa. Todos os outros pilotos completam os seus preparativos para o evento no shakedown, que começa assim que a Qualificação termina. Após a Cerimónia de Partida no final do segundo dia, os organizadores do rali podem agendar uma etapa super especial antes de dois dias completos de ação competitiva.

Todos os eventos ERC são decididos no troço de encerramento do evento.

Ordem de Partida: Os 15 pilotos mais rápidos na Qualificação selecionam a sua posição de partida para a etapa um com o mais rápido a escolher primeiro, seguido pelo segundo mais rápido e assim sucessivamente até que os 15 primeiros classificados tenham todos feito a sua selecção. Quaisquer pilotos com Estatuto Prioritário da FIA fora dos 15 primeiros classificados na Qualificação são os próximos a fazer a sua selecção seguidos por quaisquer pilotos que tenham marcado pontos no Campeonato Europeu de Ralis de 2022, mas que não constem dos 15 primeiros classificados na Qualificação ou que detenham o Estatuto Prioritário da FIA. Esta será por ordem decrescente de acordo com a sua classificação final de 2022.

Os restantes pilotos de Rally2 não incluídos nos grupos acima são os últimos a selecionar a sua posição na pista para a primeira etapa um e fá-lo-ão por ordem decrescente, de acordo com a classificação da qualificação.

Tempos entre partidas:

DIA 1: Os primeiros 15 carros partem a intervalos de 2 minutos, os restantes em intervalos de 1 minuto

DIA 2: Os primeiros 15 carros na classificação no final do DIA 1 rodam em ordem inversa a intervalos de 2 minutos. Os restantes a intervalos de 1 minuto.

Power Stage: Margens decididas pelos Comissários, Diretor de Prova e um representante do WRC Promoter.

Pontos: Os pontos são atribuídos aos 15 melhores de cada categoria na escala descendente detalhada abaixo. Tal como nas épocas anteriores, o sistema de pontos é o mesmo que em todos os outros Campeonatos Regionais de Ralis da FIA. No WRC é diferente…

1º = 30 pontos, 2º = 24, 3º = 21; 4º = 19; 5º = 17; 6º = 15; 7º = 13; 8º = 11; 9º = 9; 10º = 7; 11º = 5; 12º = 4; 13º = 3; 14º = 2; 15º = 1

No ERC, ERC3 e ERC4 os pilotos contam as suas melhores sete pontuações de possível oito. No ERC Júnior (a partir da terceira ronda) os pilotos contam as suas melhores cinco rondas a partir de seis. Os cinco pilotos mais rápidos na Power Stage pontuam numa escala descendente como se segue: 1º = 5 pontos; 2 = 4; 3 = 3; 4 = 2; 5 = 1.

De acordo com as novas regras do Europeu de Ralis para Equipas da FIA, são atribuídos pontos aos 15 primeiros classificados gerais elegíveis, com o objectivo de proporcionar mais incentivo às equipas equipadas com Rally2 para entrarem no Campeonato Europeu de Ralis para Equipas da FIA. Como anteriormente, é possível inscrever um máximo de três carros com o objectivo de marcar pontos para o campeonato de equipas.

Uma equipa registada que entre mais de três carros deve nomear os seus pilotos a pontuar antes da conclusão do procedimento administrativo das verificações. Se não for feita qualquer declaração, a equipa em questão não será elegível para pontos.