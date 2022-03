O novo Europeu de Ralis: Como funciona, formato e ordem de partida | AutoSport

Criada em 1953 e ‘normalizado’ em 2004, quando o campeonato se afastou do sistema de coeficientes para o formato de hoje, o Europeu de Ralis, a mais antiga série internacional de ralis existente não é apenas um ‘campo de treino’ para jovens talentos que visam o topo do desporto, o WRc, mas há muito já é um destino em si mesmo.

Com um claro caminho de progressão do nível nacional para o palco mundial para espelhar a Pirâmide Desportiva de Ralis da FIA, os concorrentes focados na carreira podem subir na classificação ao obterem o seu primeiro gosto da competição internacional em maquinaria de Rally5 ou Rally4 antes de progredir para o Rally3 e depois para a categoria de Rally2 da ERC.

O WRC é o próximo passo para os aspirantes a campeões mundiais que podem mudar para o WRC3 ou WRC2, dependendo do seu nível de experiência e recursos financeiros. Contudo, o ERC continua a ser uma plataforma para todos os participantes competirem num ambiente internacional, o que significa que a idade e a capacidade não são barreiras à entrada.

Existem várias subcategorias – FIA ERC3, FIA ERC4, FIA ERC4 Junior e ERC Open – e a atribuição de pontos é especificamente concebida para que mais pilotos sejam recompensados com mais frequência.

O ERC intensificou-se em 2013 quando a Eurosport Events (agora Discovery Sports Events) se tornou promotora ao abrigo de um acordo a longo prazo com a FIA, e esse impulso continua em 2022 pois o Promotor do WRC, a organização por detrás da promoção do Mundial de Ralis da FIA, assume este ano esse papel.

Embora 2022 seja um ano de transição, já houve vários desenvolvimentos, incluindo a introdução de cobertura ao vivo e à posterior de todos os troços através da plataforma de streaming WRC+ do Promotor do WRC em http://wrcplus.com/, mais a adição da Power Stage, ao estilo WRC a todos os itinerários dos eventos.

Como funciona

Categorias

O ERC é composto por três categorias principais, ERC (para automóveis de Rally2), ERC3 (para automóveis de Rally3) e ERC4 (para automóveis de Rally4 e Rally5). Há também o ERC4 Junior para os pilotos de 27 e menos de 1 de Janeiro de 2022 em automóveis de Rally4 ou Rally5 que utilizem pneus Pirelli.

O ERC Open, que é novo para 2022 mas não tem título FIA, é para carros de Rally2 Kit, RGT e Grupo N4.

O Troféu Clio da Toksport WRT é uma série ‘chave na mão’ realizado em cinco rondas do ERC para o Renault Clio Rally5. A Fábrica de Talentos ERC-Michelin é um esquema de incentivos que abrange as primeiras seis rondas para pilotos com menos de 28 anos que competem em carros de Rally2 com pneus Michelin.

Formato

Os eventos têm a duração de quatro dias. Os primeiros dias e meio são ocupados com os reconhecimentos. O foco passa então rapidamente aos Treinos Livres e à Qualificação para os pilotos de Rally2. Têm duas passagens nos Treinos Livres e uma única na Qualificação, cujos resultados são utilizados para ajudar a definir a ordem de partida para a primeira etapa.

Todos os outros pilotos completam os seus preparativos para o rali no shakedown, que começa quando a Qualificação termina. O fim do segundo dia é normalmente preenchido com a cerimónia de partida e/ou uma superspecial antes de dois dias completos de ação nos troços. A partir de 2022, todos os eventos do ERC terminam com a PowerStage..

Ordem de partida

Dia 1: Os primeiros 15 carros passam em intervalos de 2 minutos, os restantes, 1 minuto

Dia 2: Os primeiros 15 carros na classificação no final do dia 1 arrancam para a estrada em ordem inversa, em intervalos de 2 minutos. Os restantes em intervalos de 1 minuto.

PowerStage: Intervalos a ser decididas pelos Comissários, Diretor de Prova e representante do Promotor do WRC.

Pontos:

Os pontos são atribuídos aos 15 melhores classificados de cada categoria na seguinte escala descendente:

No ERC, ERC3 e ERC4 os pilotos contam as suas melhores sete pontuações de de oito provas.

No ERC4 Júnior (a partir do 3º round) são cinco rounds a contar, de seis provas.

Os cinco pilotos mais rápidos na Power Stage pontuam numa escala descendente, como se segue:

1º = 5 pontos; 2 = 4; 3 = 3; 4 = 2; 5 = 1.



Para marcar pontos no Europeu de Ralis para Equipas da FIA, os concorrentes devem inscrever-se no ERC, ERC3 ou ERC4 sob o nome de uma equipa. Pode ser registado um máximo de três carros com o objectivo de marcar pontos de equipa. Uma equipa registada pode marcar pontos com os dois melhores carros da sua equipa na classificação final de cada rali. Para efeitos de cálculo de pontos, os carros conduzidos por condutores prioritários da ERC4 marcarão pontos dentro do seu próprio grupo.

Títulos:

Os títulos de 2022:

Campeonato Europeu da FIA para Pilotos, Co-Piloto e Equipas

FIA ERC3 para Pilotos e Navegadores

FIA ERC4 para Pilotos e Navegadores

FIA ERC4 Júnior (apenas para Pilotos)

ERC Aberto para Pilotos e Navegadores

CALENDÁRIO 2022

Ronda 1: Rally Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas (Portugal) 11-13 Março (terra) M https://rallyserrasdefafe-felgueiras-cabreira-boticas.com

Ronda 2: 56º Rallye Açores 25-27 Março (terra) M, C https://www.azoresrallye.com

Ronda 3: 46º Rally Islas Canarias 12-14 de Maio (asfalto) J, M, C https://rallyislascanarias.com/index.php/en/

Ronda 4: 78º Rally Polónia 10-12 de Junho (terra) J, M https://rajdpolski.pl/en

Ronda 5: Rally Liepāja (Letónia) 1-3 de Julho (terra) J, M, C http://2022.lvrally.com

Ronda 6: Rally di Roma Capitale (Itália) 22-24 de Julho (asfalto) J, M, C https://www.rallydiromacapitale.it/?lang=en

Ronda 7: 51º Barum Rally Checo Zlín 26-28 de Agosto (asfalto) J, C https://www.czechrally.com/en/

Ronda 8: TBC Data TBC (TBC de superfície) J

J = FIA ERC4 Junior Championship M = ERC-MICHELIN Talent Factory incentivos disponíveis C = Clio Trophy by Toksport WRT