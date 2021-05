Novas datas para os Ralis Serras de Fafe e Felgueiras e Açores | AutoSport

O 55º Rallye Açores recebe nova data de setembro e o Rally Serras de Fafe e Felgueiras passa para o início de outubro. A prova açoriana terá agora lugar de 16 a 18 de setembro com o Rally Serras de Fafe e Felgueiras a decorrer de 1 a 3 de Outubro. As datas dos outros seis rondas permanecem inalteradas.

Face ao mais do que provável agendamento das eleições autárquicas para 27 de setembro, coincidindo com o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, sexta etapa do Campeonato da Europa, o Eurosport Events e o Demoporto, em acordo com as autarquias envolvidas, decidiram alterar a data da prova para o primeiro fim de semana de outubro (01/03).

Ao avançar o rali uma semana, a solução encontrada foi ao encontro da vontade de todas as entidades intervenientes e permite ao promotor da competição [Eurosport Events] manter a estratégia de provas agrupadas, em termos de calendário, de modo a reduzir custos às equipas.

“De facto, compreendemos que não fazia sentido um acontecimento desportivo da dimensão da Rali Serras de Fafe e Felgueiras, pelos meios que envolve, coincidir com um ato eleitoral tão importante para o país e com forte impacto a nível local. Portanto, foi necessário articular uma série de fatores para chegarmos a um consenso, o qual foi alcançado, com boa vontade e compreensão de todos os intervenientes na defesa de uma prova que prestigia o automobilismo português e projeta o país além-fronteiras”, declarou Carlos Cruz, presidente do Demoporto, clube organizador da prova que será também pontuável no Campeonato de Portugal de Ralis.

Para Parcídio Summavielle, vice-presidente da Câmara de Fafe, a alteração da data do Rali Serras de Fafe era uma inevitabilidade, tendo em conta a provável coincidência com o ato eleitoral:

“Logo que tivemos conhecimento da forte possibilidade de as eleições autárquicas serem agendadas para 27 de setembro, colocámos-nos em contacto com o Demoporto, para este encetar diligências junto do Eurosport Events, da FIA e da FPAK com o objetivo de reagendar a prova. E foi possível colocá-la no fim de semana seguinte, em outubro, numa data que agrada a todos, desde autarcas a organizadores. Tradicionalmente, nos últimos anos o início de outubro tem sido um mês quente e com bom tempo. De resto, e como as eleições foram uma semana antes, todos os Executivos ainda se encontram em funções até à tomada de posse, pelo que não haverá qualquer vazio. Se o rali fosse no início de setembro, não seria tão agradável para as quatro autarquias envolvidas e a solução encontrada é excelente”.

CALENDÁRIO ERC 2021

1 – 77º Rally da Polónia (terra), 18/20 junho

2 – Rally da Letónia (terra), 1/3 julho

3 – Rally de Roma (asfalto), 23/25 julho

4 – 50º Rally Barum (asfalto), 27/29 agosto

5 – 55º Rally dos Açores (terra), 16/18 setembro

6 – Rally Serras de Fafe e Felgueiras (terra), 01/03 outubro

7 – Rally da Hungria (asfalto), 22/24 outubro

8 – Rally das Canárias (asfalto), 18/20 novembro