Nome McRae de regresso ao Europeu de Ralis | AutoSport

Max McRae, filho de Alister McRae, sobrinho do falecido Colin McRae e neto de Jimmy McRae vai disputar o Junior ERC em 2023.

Desta forma, o lendário nome da família McRae volta ao Europeu de Ralis em 2023 depois de Max McRae ter confirmado a sua participação na categoria de Junior, o ponto de partida para os pilotos que passem do nível nacional, para o internacional.

Max McRae tem 18 anos, e na família o ERC é algo que vem de longa data. Recorde-se que o avô, Jimmy, venceu 17 vezes na competição e foi segundo em 1982 atrás de Tony Fassina.

A 10ª temporada Junior ERC será disputada em seis provas, começando o jovem no Rally da Polónia, de 19 a 21 de maio, quando Max McRae já se tiver mudado da sua casa na Austrália Ocidental, para uma base na Europa: “O Junior ERC é o passo perfeito para mim”, disse Max McRae. “Competir na Austrália tem sido incrível nos últimos dois anos, mas sei que tenho de fazer a mudança e ir para a Europa e é disso que se trata esta temporada.

“Ao falar com pessoas como Iain [Campbell, Diretor do Campeonato Europeu de Ralis] a progressão potencial da carreira de Junior ERC é realmente clara e é para isso que estou a olhar agora. Há alguns eventos incríveis no calendário, provas que oferecem uma enorme diversidade na natureza das estradas, desde os troços super-rápidos da Polónia e Letónia até aos ralis de asfalto em Roma e Zlín. E, é claro, há o Rally Real completamente novo da Escandinávia na Suécia”.

“Tenho de agradecer a todos os meus parceiros e patrocinadores que estão a tornar o Junior ERC possível este ano”, disse McRae. “E a oportunidade de aprender novos eventos em toda a Europa é realmente importante para mim e para o meu desenvolvimento – mas o verdadeiro objetivo é o prémio Junior WRC, na próxima temporada”. É definitivamente isso que estamos a projetar para este ano”.

Calendário do ERC Júnior 2023:

1: 79º Rali Orlen Polónia (cascalho, 19 – 21 de Maio)

2: Tet Rally Liepāja, Letónia (cascalho, 16 – 18 de Junho)

3: Royal Rally of Scandinavia, Suécia (cascalho, 6 – 8 de Julho)

4: Rally di Roma Capitale, Itália (asfalto, 28 – 30 de Julho)

5: Barum Czech Rally Zlín (asfalto, 18 – 20 de Agosto)

6: Rally Hungria (asfalto, 6 – 8 de Outubro)