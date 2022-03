Nil Solans: “estou inscrito nos Açores, mas ou encontro apoios ou fico em casa a ver na televisão…” | AutoSport

Nil Solans venceu a prova de abertura do Europeu de Ralis. Sofrendo de um ‘mal’ quase geral, falta de apoios, conseguiu correr em Fafe com o Volkswagen Polo GTI R5 da ARVidal Racing e assegurou um triunfo ‘sem espinhas’ ao lado do experiente Marc Martí: “Foi difícil, porque não testámos, e já passaram três anos desde que corri neste carro. Viemos aqui sem testar o carro, mas estamos muito felizes por ter vencido, e termos assumido todos os riscos que corremos durante o rali, pois as condições eram mesmo muito complicadas” começou por dizer Solans, cuja decisão de optar por abrir a estrada no sábado foi decisiva para a vitória: “Nos ralis está-se sempre a aprender coisas novas. No ano passado, quando estava a analisar os tempos dos outros pilotos, quando estavam na frente, era claro que precisávamos de começar primeiro. Foi complicado, por vezes, quando há muita água e não se tem linhas. Mas forçámos o andamento e fizemos bons tempos. Fiquei realmente satisfeito [no sábado à noite] devido aos riscos que corremos durante o dia. Foi espantoso, especialmente já à noite, quando havia muita água, e risco de aquaplaning. Foi realmente exigente em termos de precisão da condução. Estava muito cansado da minha cabeça no segundo dia, devido à elevada concentração no dia anterior.

A vitória nunca está assegurada, isso já sabia do Júnior WRC. Sabia também que tinha de me concentrar, ter cuidado em alguns locais, mas manter ritmo”, disse Solans que está inscrito nos Açores, mas… “Queremos ir, estamos inscritos, temos um bom carro e uma boa equipa, mas mas de momento não tenho dinheiro. Não sou rico, por isso ou encontro apoios ou fico em casa a ver na televisão…”.