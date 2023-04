Max McRae: “para já é fazer muitos ralis e ver o que sai daí…” (áudio) | AutoSport

Max McRae é filho de Alister McRae, sobrinho do falecido Colin McRae e vai disputar o Junior ERC em 2023. Veio a Portugal correr no Rali Terras d’aboboreira no sentido de ganhar experiência, acumular quilómetros, e tentar ‘crescer’ de modo a que possa fazer carreira nos ralis. Sabendo que só o nome está longe de chegar, a verdade é que abre portas, e depois há que aproveitar e fazer pela vida. É o que o jovem tem vindo a fazer. Ouça a entrevista: “nunca tinha guiado em estradas assim, estou a adaptar-me a tudo sem pressão (…) nunca tinha visto tantos espectadores nos troços (…) é bom sentir o ‘amor’ que as pessoas ainda têm pelo nome McRae

feel the love, é giro de ver (…) estou a ganhar experiência em ralis diferentes, quero chegar ao WRC2, Rally1 no futuro, mas para já é fazer muitos ralis e ver o que sai daí…”