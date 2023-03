Max Mcrae com a The Racing Factory no Junior ERC | AutoSport

A Opel e a The Racing Factory trazem de volta o nome McRae com o jovem Max no Junior ERC em 2023. O piloto apoiado pelo DirtFish competirá no junior ERC com um Opel Corsa Rally4 e tem um programa de seis provas do Junior ERC começará na Polónia em maio.

Depois de uma intensiva jornada de desenvolvimento e adaptação aos ralis na Austrália, Max McRae regressará agora à Escócia, o seu país natal, para dar início à sua primeira incursão no Europeu de Ralis. Dentro de 3 semanas já estará aos comandos do Opel Corsa Rally4 preparado pela The Racing Factory.

“Está mesmo a acontecer!” exclama Max. “Parece ainda um pouco surreal estarmos a falar sobre algo que desejo fazer há muito tempo. Adoro a Austrália e correr lá, mas a Europa é sem dúvida o melhor locar para estar se queremos ter uma carreira neste desporto – e estou determinado a consegui-lo”.

A herança do nome McRae traz uma responsabilidade acrescida. O seu avô Jimmy (5 vezes campeão britânico), o seu pai Alister (campeão britânico em 1995) e, claro, o tio Colin (campeão do mundo) são referencias indiscutíveis na sua formação e que certamente influenciaram o seu percurso.

Ainda a viver na Austrália, o piloto já começou a preparação da época 2023: “tenho ouvido falar bem do Opel” diz o jovem piloto. “Tem ótimo aspeto e parece bastante eficaz. Acredito que o Opel é a melhor escolha para esta jornada no Junior ERC da mesma forma que a The Racing Factory é a equipa que nos permitirá ter condições para atingir os resultados a que nos propomos”.

Max McRae destaca ainda a facilidade com que chegou a acordo com a equipa portuguesa: “Mesmo estando na Austrália, pensei que seria difícil falar com a equipa e criar uma ligação com eles antes de chegar à Europa, mas não foi o caso. Falámos imenso sobre todos os pontos importantes e estou muito agradecido ao Aloísio (CEO) e ao Miguel (Responsável de Equipa) por toda a ajuda”

Aloísio Monteiro deu as boas-vindas ao jovem piloto escocês e destaca o potencial desta parceria: “Tal como temos vindo a comunicar, em 2023 a nossa estratégia está 100% alinhada com os campeonatos Europeus pelo que foi necessário preparar a estrutura com este objetivo. É um orgulho e responsabilidade acrescidos ter o Max connosco, sabemos que este apelido trará muita atenção sobre a The Racing Factory mas não podemos perder o foco na competitividade e fiabilidade que nos caracteriza e que permite atingir resultados. Gostaria de agradecer à família McRae pelo voto de confiança na TRF e espero que seja uma parceria por muitos anos.”

A aventura do Max McRae no ERC começa já em Maio, na Polónia, e seguirá para mais dois ralis em terra (Letónia e Suécia) passando depois para 3 provas em asfalto (Itália, Chéquia e Hungria).