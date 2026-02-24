Mathieu Franceschi anuncia retirada do automobilismo aos 26 anos

Piloto francês abandona a competição ativa por razões familiares e financeiras, deixando para trás uma carreira que incluiu o título de campeão de França em piso de terra e uma batalha pelo título do ERC.

Mathieu Franceschi anunciou através das redes sociais, o fim da sua carreira no automobilismo de competição. O piloto francês de 26 anos justificou a decisão com a vontade de se dedicar à vida familiar e com as exigências financeiras de uma modalidade que, sem apoio oficial de uma marca, considerava insustentável a longo prazo.

Uma carreira com altos e baixos

Franceschi consagrou-se campeão do campeonato francês de ralis em piso de terra em 2022, ao volante de um Škoda Fabia Rally2. Em 2024, chegou a disputar o título do Campeonato Europeu de Ralis (ERC), acabando por ceder a vitória ao neo-zelandês Hayden Paddon, atual piloto em part-time da Hyundai no WRC.

A temporada de 2025 revelou-se, porém, um ano de frustrações: o projeto no WRC2 naufragou logo na abertura da época, nas Ilhas Canárias, após um abandono na segunda classificativa.

Mensagem emotiva e porta entreaberta

Na mensagem de despedida, Franceschi sublinhou que a retirada não resulta da ausência de paixão, mas da evolução natural das prioridades de vida. O piloto não fechou definitivamente a porta às provas, admitindo eventuais participações pontuais «por prazer, apenas pelo sabor de uma classificativa».

Embora afastado da competição regular, Franceschi deverá manter ligação ao meio através da estrutura AMD Motorsport, parceiro técnico habitual da sua família.

FOTO Matthieu Franchesi @World Red Bull Content Pool