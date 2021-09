Luis Miguel Rego Jr.: “o Ricardo (Moura), merecia ir ao pódio” | AutoSport

Luis Miguel Rego Jr terminou o Azores Rallye na segunda posição do ‘regional’, prova que terminou na sexta-feira, e a prova à geral na sétima posição, como segundo melhor português em prova: “O balanço é positivo, ontem (6ª feira) tínhamos uma missão que era o campeonato e depois do desfecho de ontem (2º do CRA), cumprimos, fizemos uma boa operação para o campeonato, acho que os pontos foram importantes porque relançamos o que falta ainda do campeonato, hoje o dia era diferente, não tínhamos a responsabilidade de um objetivo claro, tentámos desfrutar andar de forma mais descontraída e mais à vontade, mas ao abrir a estrada apanhámos os pisos muito escorregadios, e o tempos refletiram-se. De tarde, já com ‘linhas’ andámos um pouco mais forte, os tempos apareceram e estamos satisfeitos com a nossa progressão.

Quero dar os parabéns ao Ricardo, merecia ir ao pódio, é fantástico ver um piloto como ele, parado há um ano, chegar aqui e ombrear com pilotos doutro campeonato, com um ritmo muito maior, ele está de parabéns pelo rali que fez, parece que é como o Vinho do Porto, quanto mais idade tem, melhor fica. Uma palavra para ele e para o Tó (Costa), independentemente do que aconteceu, fizeram um grande rali…”, disse à Azores Rally TV.