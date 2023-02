Lista de inscritos de luxo no Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto… | AutoSport

Melhor, só mesmo no Rali de Portugal! Mads Ostberg, Hayden Paddon, Pontus Tidemand, Craig Breen, Yoan Bonnato, Georg Linnamae, Efren Llarena, Erik Cais e Fabrizio Zaldivar, entre outros, estarão à partida da prova de abertura do ERC e, em alguns casos, a pensarem já no Rally de Portugal

É de 56 o número total de inscritos na edição 2023 do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto (10, 11, 12 março), a prova de abertura do FIA-ERC (European Rally Championship) e do CPR (Campeonato de Portugal de Ralis), numa lista com “sabor” a WRC, dada a profusão de “estrelas” que vêm a Fafe, algumas para preparar o Rali de Portugal.

O nome mais sonante é, sem dúvida, o do norueguês Mads Ostberg (Citroen C3), nada menos que o vencedor da edição do Vodafone Rally de Portugal de 2012, então sediado no Algarve, aos comandos de um Ford Fiesta RS WRC. Ostberg, inscrito em Fafe pela MRF Tyres, antigo piloto oficial da Ford (M-Sport) e da Citroen no WRC, sagrou-se campeão da Hungria na época passada, mantendo uma forte ligação à marca francesa.

Outra estrela presente será o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2), piloto que durante cinco anos (2014 a 2018) competiu no WRC na equipa oficial da Hyundai e venceu, em 2016, o Rali da Argentina, a sua única vitória no Mundial. Paddon tem disputado, de forma esporádica, alguns ralis do WRC e esta época tudo indica que vai incluir a prova portuguesa no seu programa. Nome de referência é também o do sueco Pontus Tidemand, campeão mundial WRC2 em 2017 e piloto da M-Sport em algumas provas da época de 2019 com um Fiesta WRC. Confinado a ralis no seu país, está de volta agora às lides internacionais, desta feita para discutir o título ERC ao volante de um Fiesta Rally2 com as cores da indiana MRF Tyres.

Craig Breen, novo membro doTeam Hyundai Portugal, faz a sua estreia no CPR, reencontrando adversários de outras “guerras”, tanto no ERC como no WRC, numa prova que terá um verdadeiro “plantel de luxo”. À cabeça da lista de inscritos da etapa lusitana do ERC surge o campeão europeu em título, o espanhol Efren Llarena (Skoda Fabia), de novo com as cores da MRF Tyres, destacando-se ainda jovens como Erik Cais (Skoda Fabia),Georg Linnamae (Hyundai i20 N Rally2), Robert Virves (Ford Fiesta R5), este navegado pelo fafense Hugo Magalhães, Fabrizio Zaldivar (Hyundai i20 N Rally2), Martins Sesks (Skoda Fabia) ou Joshua McErlean (Hyundai i20 N Rally2), que já se estrearam nas andanças do WRC e conhecem bem os troços de Fafe.

Simone Tempestini (Skoda Fabia), Simone Campedelli (Skoda Fabia), Alberto Battistoli (Skoda Fabia), Yoann Bonato (Citroen C3) e Miko Marczok (Skoda Fabia) repetem a participação anterior, enquanto entre os pilotos portugueses inscritos no ERC figuram os nomes de Armindo Araújo (Skoda Fabia), José Pedro Fontes (Citroen C3), Miguel Correia (Skoda Fabia), Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), Bernardo Sousa (Citroen C3), Pedro Meireles (Hyundai i20N Rally2), Hugo Mesquita (Renault Clio Rally4), Lucas Simões (Ford Fiesta R5), Pedro Almeida (Skoda Fabia), Paulo Neto (Skoda Fabia), Paulo Caldeira (Citroen C3) e Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4).

“Uma lista de inscritos desta amplitude, quer em termos de número quer também de qualidade, ao nível do WRC, suplanta as nossas melhores expetativas e enche-nos de satisfação, face ao esforço e empenho das autarquias de Fafe, de Felgueiras, de Boticas, de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto, como também de outros parceiros, entre os quais destaco a Lingote. Perante um ‘plantel’ de tantas estrelas, será de prever uma elevada afluência de público nesse fim de semana, o que para nós, organizadores, também é motivo de preocupação. Mas estou certo que, mais uma vez, os espetadores saberão defender o prestígio e o bom nome dos ralis portugueses, cumprindo as normas de segurança e as indicações das autoridades. Face às exigências da FIA nessa matéria, vai haver tolerância zero no que respeita à segurança e, portanto, conto com a colaboração de todos!”, sublinha Carlos Cruz, presidente do Demoporto e responsável da Segurança do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto.

Esta é a lista do Europeu de Ralis, a do CPR terá os restantes concorrentes lusos que não se inscreveram no ERC.