Kevin Saraiva regressou no Rally di Roma: superação, e voltar a confiar…

Depois do seu acidente em abril no Rally Sierra Morena, Kevin Saraiva só agora voltou aos ralis, no Rally di Roma Capitale onde foi 21º do ERC4 e 11 do Junior ERC naquela que foi mais uma etapa do seu crescimento como piloto de Ralis.

Ao lado de Bia Pinto, que já ‘navega’ há cerca de uma década, Kevin Saraiva só em 2021 começou por surgir nos ralis, em 2022 fez algumas provas do ‘Regional’ Sul de Toyota GR Yaris RZ, do Troféu, em 2023 passou para o Peugeot 208 Rally4 com que ainda corre nos troféus Peugeot. Este ano, o ERC: “viemos com alguma expectativa, mas é impossível ignorar que o acidente deixou marcas físicas, emocionais e até no ritmo.

Sabemos que temos de trabalhar nisso e que o caminho da superação passa por voltarmos a confiar, etapa após etapa. Num ambiente de testes, mais controlado, é mais fácil encontrar essa confiança, mas aqui nestes troços exigentes e imprevisíveis a história é outra.

Ainda assim, seguimos em frente, conscientes do que temos de melhorar e determinados em continuar a crescer. Um passo de cada vez. Agradecemos a todos vocês pelo apoio tanto durante o período de recuperação como no regresso ao JERC e aos nossos patrocinadores em particular, por apoiarem a nossa paixão pelos ralis”, escreveu Kevin Saraiva no seu Instagram.

FOTO Kevin Saraiva/Instagram