Jos Verstappen estou contente por ter encontrado os ralis…”

Jos Verstappen, ex-piloto de Fórmula 1 e pai do atual campeão Max Verstappen, iniciou a sua carreira nos ralis em 2022, mas a ‘coisa’ pegou e o entusiasmo do neerlandês é notório. Começou por fazer ralis na Bélgica, e logo pelos Rally2, no caso um Citroën C3, mas após três anos de campeonato belga, com dois quartos e um sexto lugar no campeonato, segundo rezam as crónicas, aos 52 anos, anunciou que vai competir no Campeonato Europeu de Ralis (ERC) esta época, tendo previsto fazer qualquer coisa como duas dezenas de ralis só este ano.

Jos Verstappen tem previsto disputar o Campeonato da Bélgica de Ralis (BRC) e o Campeonato da Europa de Ralis (ERC), isto para além de continuar a apoiar o seu filho, Max Verstappen Claro que vou continuar envolvido com o Max e a F1. Não tanto como antes, mas especialmente no início da sua carreira, orientei-o, mesmo na Fórmula 1. Agora, as coisas estão a correr bem. Ele já é ‘velho e sábio’ o suficiente para lidar com isso sozinho.

Penso que continuo a ser a pessoa que lhe diz honestamente o que está a correr bem e o que não está, e ele aprecia isso. Penso que toda a gente precisa disso. Tenho sempre em mente os melhores interesses dele e, claro, queremos ganhar tudo. Isso também vem com as críticas. Para além dos ralis, que são agora a minha vida, tudo gira à volta das corridas, começou por dizer Verstappen que explica a sua recente paixão, que são os ralis Estou contente por ter encontrado os ralis. Dá-me novamente uma enorme motivação e um objetivo claro. Adoro fazê-lo, não só a condução, mas também a comunicação com o meu copiloto. Penso que temos uma ligação muito forte e isso nota-se no carro. Podemos dizer qualquer coisa um ao outro, somos ambos muito determinados e somos honestos um com o outro. Isso é importante.

Sobre a adaptação das corridas de circuito aos ralis, Jos diz Penso que a parte mais difícil foi compreender as notas do meu copiloto e ter alguém a falar constantemente ao ouvido enquanto estamos totalmente concentrados na condução. No início, as notas não eram registadas, não as ouvia ou percebia, essa foi a minha maior dificuldade. Mas o sentimento com o carro esteve sempre presente.

Devo dizer que aprendi muito com o meu copiloto, Renaud Jamoul. Ele é muito determinado e bem organizado.

A nossa equipa está extremamente empenhada em ter o carro exatamente como queremos. Com a equipa e o engenheiro, não deixamos nada ao acaso.

Este ano, tenho 19 ou 20 eventos planeados todos os ralis BRC, todos os ralis ERC, o Rallye International du Valais e um rali histórico na Suécia. E também vamos fazer o Rali Safari Clássico da África Oriental com o Porsche. Temos um programa incrivelmente bonito.

O Rali Dakar também é mencionado brevemente Sempre que o vejo, acho-o fascinante, mas acho que não é para mim, disse, ao Podcast Op De Rallykoffie, a Dutch-Belgian.

Agora, só esperamos que, um dia, leve o filho Max também para os ralis…

FOTO site Jos Verstappen