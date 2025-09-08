Jon Armstrong vence Rali Ceredigion e anima luta pelo título do ERC

Jon Armstrong alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Europeu de Ralis (FIA ERC) ao triunfar no JDS Machinery Rali Ceredigion, no País de Gales, impulsionando dessa forma as suas aspirações ao título.

O piloto, navegado por Shane Byrne, demonstrou uma performance notável ao longo de 12 desafiantes classificativas de asfalto, incluindo as duas últimas sob chuva intensa, garantindo a vitória com uma vantagem de 29,2 segundos sobre o seu colega de equipa na M-Sport, Romet Jürgenson.

Este triunfo marcou também a primeira vitória para a M-Sport e para o Ford Fiesta Rally2 no ERC desde que Adrien Fourmaux venceu o Rali Ilhas Canárias em 2020.

Um emocionado Armstrong revelou ter sido: “trabalho muito árduo e muitos anos a competir em ralis, e chegar aqui é incrível. Um grande obrigado à M-Sport, e conseguir um primeiro e segundo lugar para eles também é fantástico, mostrando a qualidade do carro e de toda a equipa. Simplesmente não consigo acreditar, vai demorar algum tempo a assimilar. Tudo está em aberto na Croácia, e é outro rali escorregadio, por isso tudo é possível.”

A emoção da corrida e a luta pelo pódio

O líder do campeonato, Miko Marczyk, assegurou o último lugar do pódio, enquanto o seu rival mais próximo pelo título, Andrea Mabellini, recuperou de uma penalização de dois minutos antes do rali para terminar em sexto.

Este resultado prepara o terreno para uma batalha a três entre Marczyk, Mabellini e Armstrong, que decidirá o desfecho do título do ERC na Croácia, no próximo mês. Marczyk lidera Mabellini por dois pontos, com Armstrong a 20 pontos de distância.

A corrida pelo título do ERC sofreu uma reviravolta antes do início desta penúltima ronda, quando membros da equipa de Mabellini – sem o seu conhecimento – foram identificados em classificativas onde as regras não permitiam a sua presença, resultando na penalização de tempo. Um erro monumental de membros da equipa, que fizeram batota, e o seu piloto pode pagar muito caro por isso. Para já, retiraram-llhe muitas das chances de ficar mais bem posicionado para a luta na Croácia.

Marczyk começou o rali assumindo a liderança inicial ao vencer a super especial de sexta-feira à noite nas ruas de Aberystwyth. Contudo, a sua liderança foi breve, com Armstrong a ultrapassar o Škoda Fabia RS Rally2 de Marczyk na segunda classificativa (PEC2), assumindo a liderança por apenas 0,3 segundos. Armstrong teve sorte em não perder muito tempo após um pião e um pequeno contacto com um portão na desafiante PEC3 – Y Diafol 1, que significa ‘O Diabo’ em galês.

Uma emocionante batalha pela vitória desenrolou-se com Armstrong sob pressão do piloto da FIA Rally Star, Jürgenson, que brilhou nas classificativas de sábado de manhã. Jürgenson, impulsionado pela sua primeira vitória em classificativa no ERC na PEC3, chegou à assistência de meio-dia apenas 0,2 segundos atrás de Armstrong, com a dupla da M-Sport a afastar-se do resto do pelotão.

Armstrong demonstrou a sua mestria na tarde de sábado, estabelecendo o tempo mais rápido na segunda passagem por Y Diafol para aumentar a sua vantagem sobre Jürgenson para 7,3 segundos, entrando nas quatro classificativas finais de domingo. Uma aposta ousada de não usar pneus de chuva na manhã de domingo compensou para Armstrong, que venceu a PEC9 e a PEC10 sob ameaça de chuva, que chegou na PEC11 – Nant y Moch 2 – onde Armstrong realizou uma condução impressionante, sendo 14,5 segundos mais rápido do que qualquer outro, antes de selar a vitória.

A notável estreia de Jürgenson no Rali Ceredigion culminou num merecido segundo lugar. “A sensação é realmente positiva, devo dizer. Ao vir para cá, não tinha a certeza se conseguiria lutar com os três primeiros, mas provámos que estávamos errados”, afirmou Jürgenson.

Marczyk somou pontos valiosos para o campeonato em terceiro lugar, mas terminou atrás de Mabellini, que garantiu os cinco pontos de bónus máximos ao vencer a Power Stage. “Normalmente diria que ter conseguido um quarto pódio em sete corridas [é bom], mas temos uma luta muito renhida pelo campeonato e esperava algo melhor na Power Stage. O meu foco está agora na Croácia”, disse Marczyk.

Incidentes e recuperações notáveis

Mabellini, apesar da penalização, realizou uma impressionante recuperação ao longo de sábado, terminando em sexto, uma posição que converteu em pontos no domingo. “Acho que esta foi uma das piores experiências que tivemos, mas mostrámos a todos que somos muito rápidos e conseguimos manter a concentração se este tipo de coisas acontecer. A luta será na Croácia”, afirmou Mabellini.

Entre outros destaques, William Creighton, líder do Campeonato Britânico de Ralis, foi o mais rápido dos Toyota GR Yaris Rally2, terminando em quarto, à frente de Osian Pryce, bicampeão do Rali Ceredigion. Callum Black ficou em sétimo, à frente do vencedor do ERC3, Eamonn Kelly. O galês Ioan Lloyd conquistou a sua primeira vitória no ERC4, terminando em nono lugar geral, enquanto Meirion Evans completou o top 10 após sobreviver a um acidente de alta velocidade na PEC3. Martin Vlček venceu a classe Master ERC.

Max McRae abandonou na PEC3 devido a danos na suspensão, mas conseguiu reintegrar-se no domingo para completar as últimas quatro classificativas. Callum Devine foi forçado a abandonar após dois incêndios no motor do seu Škoda Fabia RS Rally2. Philip Allen e Jakub Matulka também abandonaram após acidentes separados na SS6.

A próxima e última ronda da temporada do ERC será o Rali da Croácia, que decorrerá de 3 a 5 de outubro.

FOTO @World / Red Bull Content Pool