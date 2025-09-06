Jon Armstrong lidera Rali Ceredigion, penúltima prova do ERC

Jon Armstrong impressionou ao assumir a liderança com uma vantagem de 7,3 segundos, rumo ao último dia do JDS Machinery Rali Ceredigion, a sétima prova do Campeonato Europeu de Ralis. O piloto irlandês travou uma batalha intensa com o seu colega de equipa da M-Sport Ford World Rally Team, Romet Jürgenson, ao longo das sete desafiantes especiais de asfalto de sábado, com a dupla, ambos a bordo de Ford Fiesta Rally2, a distanciar-se do pelotão perseguidor.

Armstrong deu o pontapé de saída no dia ao vencer a PEC2, superando Jürgenson por 0,6 segundos e passando para a frente do líder da noite anterior, Marczyk, na classificação geral, com uma vantagem de 0,3 segundos.

Apesar de um momento de alta velocidade, Jürgenson conquistou a sua primeira vitória em troços do ERC ao ser o mais rápido na PEC3, Y Diafol, que se revelou o troço mais exigente do circuito. O estónio foi 1,7 segundos mais rápido que Armstrong, que teve a sorte de não perder muito tempo após um meio pião num poste de vedação, ao perder o controlo numa curva à direita cada vez mais enlameada.

A disputa continuou pela tarde, com Armstrong a começar a afastar-se de Jürgenson após superar o piloto estónio por 3,3 segundos na PEC6. Jürgenson respondeu, reduzindo a diferença em 1,2 segundos na PEC7, antes de igualar o tempo do seu rival na super especial de Aberystwyth, que encerrou o dia.

Jon Armstrong, visivelmente satisfeito, comentou: “Foi um bom dia, apenas um erro. Obviamente, está bastante renhido entre mim e o Romet, o que torna as coisas um pouco mais fáceis desse lado, mas também mais difíceis porque tens de continuar a conduzir com um bom ritmo e não ter de gerir uma grande vantagem. Ainda é um grande dia amanhã e o tempo parece que vai ser bastante crucial.”

Romet Jürgenson partilhou o seu entusiasmo: “Tem sido um dia realmente positivo. Foi um pouco surpreendente para mim estar na frente com o Jon, mas é positivo para o futuro porque ainda não tenho muita experiência nestes tipos de superfícies, mas é realmente bom.”

Marczyk reforça ambições ao título

O líder do campeonato, Miko Marczyk, reforçou as suas aspirações ao título ao manter o terceiro lugar, 20,9 segundos atrás de Armstrong. O seu rival mais próximo na pontuação, Andrea Mabellini, conseguiu recuperar para a sexta posição após ter incorrido numa penalização de dois minutos antes do início do rali, devido à infração das regras de reconhecimento por parte da sua equipa.

Marczyk fechou o circuito da manhã ao vencer a PEC4, ascendendo ao terceiro lugar. O piloto polaco manteve a posição durante a tarde e começou a afastar-se do líder do Probite British Rally Championship, William Creighton, que terminou o dia em quarto. “Foi longo, mas precisamos de fazer o nosso trabalho como hoje, amanhã”, disse Marczyk, que lidera Mabellini no título do ERC por quatro pontos, com base nas posições atuais e com as pontuações descartadas em conta. “Estou focado em tirar o máximo possível de amanhã, especialmente da Power Stage. Mas para chegar à Power Stage, farei o meu melhor.”

O bicampeão do Rali Ceredigion, Osian Pryce (Hyundai i20 N Rally2), terminou o dia em quinto após um troço desafiante que incluiu alguns piões, um problema técnico e uma falta de confiança para encontrar o limite. Mabellini enfrenta o domingo em sexto, 1 minuto e 8,1 segundos atrás de Pryce, após uma recuperação estoica, destacada pelas vitórias nas troçoss PEC5 e PEC7. O piloto italiano conseguiu ultrapassar Callum Black, que caiu para o sétimo lugar na geral.

O top 10 foi completado por Eamonn Kelly, líder do ERC3, Ioan Lloyd, líder do ERC4 e herói local, e Martin Vlček, corredor do Master ERC. A etapa final promete ser decisiva para as classificações, com a previsão de condições meteorológicas imprevisíveis a adicionar uma camada extra de desafio e emoção à competição.