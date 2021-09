Javier Pardo venceu ERC2 | AutoSport

O Azores Rali contou com a presença dos principais candidatos ao título no ERC2. Se o polaco Dariusz Polonski optou por não se deslocar a São Miguel pois este não é um terreno propício ao seu Abarth 124 rally e o húngaro Tibor Erdi não teria qualquer vantagem numa deslocação onerosa pois está afastado da corrida ao cetro, em São Miguel compareceram os Suzuki Swift R4 de Dmitry Feofanov, Joan Vinyes e Javier Pardo e ainda o Toyota Yaris R4 de Victor Cartier.

Javier Pardo esteve sempre na frente da classificação do escalão e é agora também o líder de um campeonato muito equilibrado pois a sua vantagem sobre o letão Dimtry Feofanov, terceiro à chegada a Ponta Delgada, é agora de apenas um ponto. Tal como Pardo esteve sempre na frente, também o francês Victor Cartier ocupou sempre a segunda posição com o Toyota da sua própria estrutura. Joan Vinyes foi quarto neste rali em que foi bastante afetado no início por falta de potência na sua viatura.

João Freitas Faria