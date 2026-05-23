Jaspar Vaher Lidera Rali da Escandinávia após dia alucinante de alta velocidade

O jovem estoniano Jaspar Vaher (Toyota) – que já vimos brilhar no Rali Terras d’Aboboreira este ano – assumiu o comando do Royal Rally of Scandinavia, a etapa sueca do Campeonato da Europa de Ralis da FIA (ERC). Cumpridas as primeiras oito classificativas da prova, o piloto de apenas 19 anos detém uma vantagem de 8.8 segundos sobre uma forte concorrência liderada pelos finlandeses Teemu Suninen e Mikko Heikkilä.

Para quem ficou surpreendido pela diferença do estónio face aos pilotos lusos na Aboboreira, talvez perceba agora um pouco melhor, depois de ver as dificuldades que estão a ter pilotos como Teemu Suninen, Mikko Heikkilä ou Martins Sesks, em acompanhar o jovem de 19 anos.

Aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2, calçado com pneus Pirelli, e navegado por Rait Jansen, Vaher deu seguimento ao melhor tempo registado na super-especial de sexta-feira e reforçou a candidatura à vitória numa exibição particularmente sólida para um piloto ainda com experiência limitada em Rally2. O talento do Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program chegou a ampliar a vantagem para 11,5 segundos durante o dia, antes de um furo no pneu dianteiro direito, perto do final da primeira passagem por Colins, permitir a aproximação de Suninen.

“Globalmente, foi um dia muito bom”, afirmou Vaher. “Não podia esperar algo assim. Este furo estragou um pouco os nossos planos, mas faz parte do jogo.” O estónio acrescentou que o foco passa agora por preparar o derradeiro dia e manter a mesma abordagem.

Suninen pressiona, Heikkilä resiste

Apesar da juventude do líder, a pressão continua forte por parte de Teemu Suninen, piloto com vasta experiência e três pódios no Mundial, que se manteve sempre próximo e capitalizou o contratempo de Vaher para reduzir a diferença. Ainda assim, o estónio respondeu com novo scratch na penúltima especial do dia, voltando a respirar com alguma margem antes do fecho da etapa.

Mikko Heikkilä segurou o terceiro lugar e manteve-se na luta pelos primeiros postos, beneficiando também das oscilações na batalha logo atrás. O finlandês terminou o sábado 3,2 segundos à frente de Mārtiņš Sesks, que regressa ao ERC com a Team MRF Tyres e subiu a quarto na derradeira classificativa.

Sesks sobe, Reiersen cede no fim

Durante boa parte do dia, Isak Reiersen, natural de Karlstad, ocupou o quarto posto, mas perdeu a posição para Sesks na última especial. O letão, que admitiu ter perdido cerca de 10 segundos após um pião rápido e um motor abaixo na terceira classificativa, concluiu a etapa com 17,5 segundos de atraso para Vaher, deixando Reiersen em quinto, a 20,2 segundos.

Frank Tore Larsen terminou em sexto, já a 44,8 segundos da frente. Com diferenças ainda relativamente curtas entre os candidatos ao pódio, o domingo promete fechar em alta velocidade uma prova que já confirmou Vaher como uma das figuras emergentes do Europeu.

Classificação

J Vaher / R Jansen EST Toyota GR Yaris Rally2 44m 18.5s

T Suninen / A Haapala FIN Škoda Fabia RS Rally2 +8.8s

M Heikkilä / K Temonen FIN Škoda Fabia RS Rally2 +14.3s

M Sesks / R Francis LAT Škoda Fabia RS Rally2 +17.5s

I Reiersen / S Gustafsson Škoda Fabia RS Rally2 +20.2s

F Larsen / L Lundgreen NOR Volkswagen Polo Gti +44.8s

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