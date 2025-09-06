Hora de decisões no ERC, Rali Ceredigion: batalha pelo título do ERC em destaque

O JDS Machinery Rali Ceredigion, penúltima ronda do Campeonato Europeu de Ralis de 2025, arrancou com uma mistura de emoção e controvérsia nas desafiantes especiais de asfalto do País de Gales. A prova não só tem oferecido uma luta renhida pela liderança entre Jon Armstrong e Romet Jürgenson, como também adicionou um capítulo de drama à batalha pelo título do ERC, com a penalização de dois minutos imposta a Andrea Mabellini.

Penalização de mabellini e o domínio na qualificação

Andrea Mabellini, um dos dois principais candidatos ao título do ERC, enfrentou um revés significativo antes mesmo de o rali começar. Os comissários desportivos impuseram-lhe uma penalização de dois minutos por uma infração às regras dos reconhecimentos, após membros da sua equipa terem sido identificados em especiais interditas. “Quando se joga, as dificuldades são fáceis ou médias, e agora são extremas. Faremos o nosso melhor”, comentou um determinado Mabellini, refletindo sobre o desafio que se avizinhava.

Apesar deste contratempo, o italiano demonstrou um ritmo impressionante na Qualifying Stage, o teste de Pendam (6,34 km), registando o tempo mais rápido e garantindo a primeira posição na ordem de partida para o rali. Ficou 2,3 segundos à frente de Jon Armstrong. Romet Jürgenson foi o terceiro mais rápido, e o líder do campeonato, Miko Marczyk, assegurou o sétimo lugar, 5,6 segundos atrás de Mabellini.

Luta intensa pela liderança nas primeiras especiais

A ação nas especiais de asfalto do País de Gales começou com a Cwm Elan (14,30 km), onde Jon Armstrong (Motorsport Ireland Rally Academy) impôs o seu ritmo, superando Romet Jürgenson por 0,6 segundos. Esta performance permitiu a Armstrong assumir a liderança geral da prova por 0,3 segundos sobre Marczyk, marcando a primeira vez que o piloto lidera um evento do ERC.

Contudo, a resposta de Jürgenson não tardou. Na PEC3, Y Diafol (33,86 km), o membro do programa FIA Rally Star conquistou a sua primeira vitória em especial do ERC, batendo Armstrong por 1,7 segundos e ascendendo ao segundo lugar da geral, a apenas 1,4 segundos do líder. Jürgenson descreveu um “momento da minha vida” a alta velocidade, onde “quase bati”, mas conseguiu manter o carro na estrada. Armstrong, por sua vez, sofreu um meio pião numa curva lamacenta, embatendo num poste e causando danos ‘cosméticos’ na frente do seu Ford Fiesta Rally2.

A batalha pelo título ERC: Marczyk com vantagem, Mabellini em recuperação

Com nove especiais ainda por disputar (antes da prova final na Croácia, claro), a corrida pelo cobiçado título do ERC é intensa. Miko Marczyk (equipado com pneus Michelin) detém uma vantagem sobre Andrea Mabellini (equipado com pneus Pirelli), que, devido à penalização de dois minutos, se encontra numa posição desfavorável. Após as três primeiras especiais, Marczyk ocupava o quarto lugar da geral, enquanto Mabellini estava em 11º, 4,3 segundos atrás do seu rival na contagem de pontos.

Mabellini, no entanto, não se deu por vencido. Na Super Especial de Aberystwyth (SSS1), o italiano iniciou a sua recuperação, registando o melhor tempo e superando Marczyk por 1,3 segundos. “Foi um bom começo, 1,3 segundos, 1 minuto e 58 segundos para recuperar”, afirmou Mabellini, determinado a minimizar o impacto da penalização. Marczyk, que lidera a geral da prova por 1,2 segundos após a SSS1, reconheceu a boa performance do rival, mas mostrou-se satisfeito com o seu próprio andamento.

Outros destaques e incidentes nas especiais

William Creighton, líder do Probite British Rally Championship, ocupa a terceira posição após as três primeiras especiais, com Callum Devine em quinto. Osian Pryce, duas vezes vencedor do Rali Ceredigion e herói local, mostrou um bom ritmo, terminando a SSS1 em quinto.

A prova tem sido palco de vários incidentes. Max McRae viu o seu rali comprometido na PEC3, Y Diafol, quando o seu carro saiu de estrada por subviragem e ficou preso numa vala. Meirion Evans e o seu co-piloto sofreram um pião a alta velocidade na PEC3, mas conseguiram continuar, apesar de danos nos travões e na suspensão. Garry Pearson terminou a mesma especial com danos significativos na traseira do seu Fiesta. Na categoria ERC3, Eamonn Kelly lidera, após o abandono do líder do campeonato Tymek Abramowski na PEC3. A estrela galesa em ascensão, Ioan Lloyd, comanda o ERC4.