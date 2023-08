Hayden Paddon é o novo campeão europeu de ralis | AutoSport

Por João Faria

Hayden Paddon é o campeão europeu de ralis de 2023. O neozelandês desistiu, ao perder uma roda do seu Hyundai i20N Rally2, durante o último dia do Barum Czech Rally Zlin mas o facto do seu principal opositor, o letão Martins Seks, não ter conseguido reunir pontuação suficiente para se manter na corrida ao cetro, permitiu que fizesse a festa na Chéquia.

Paddon realçou que “é estranho estarmos a festejar depois dos problemas que tivemos hoje mas estamos muito orgulhosos de tudo o que conseguimos com a equipa. Tivemos seis bons ralis e uma prova má, o que, tudo somado, é uma muito boa temporada e uma boa base ara trabalhar no futuro, Adorei esta época no ERC. Uma verdadeira mistura de eventos, , muitos desafios e a competitividade é tão grande.”

O piloto da Hyundai venceu em Fafe e foi segundo nas Canárias, Polónia, Letónia e Suécia, numa sucessão de bons resultados que tem sido pouco habitual nas últimas edições desta fórmula. Paddon junta este sucesso no campeonato Àsia-Pacífico e TER em 2022, PWRC em 2011, Taça do Pacífico em 2019 e os seis títulos alcançados no seu país.