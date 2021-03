Ford Fiesta Rally3 estreou-se na Finlândia

Estreou-se este fim de semana em competição no SM O.K. Auto-Ralli, realizado na Finlândia, o novo Ford Fiesta Rally3, novo carro da classe Rally3, o primeiro da sua ‘espécie’ que veio completar a ‘Escada de Oportunidade’ da Pirâmide de Ralis da FIA. Veio situar-se entre os Rally4 (Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4, Opel Corsa Rally4) e os Rally2, conhecidos como R5. Faz parte duma nova categoria de carros de ralis criada para proporcionar um primeiro degrau acessível na escada dos tração às quatro rodas, pensado para ser utilizado nos ralis nacionais, regionais e a nível mundial.

Para termos uma ideia do seu posicionamento, basta olhar para o Dacia Sandero R4 de Gil Antunes. Será mais ou menos esse o posicionamento. Estando a ser aproveitados em todo o seu potencial, vão claramente andar logo atrás dos R5 e na frente dos Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4, Opel Corsa Rally4).

A M-Sport e o seu ‘braço’ polaco sabem onde o carro se deve inserir, mas nada como vê-lo na “vida real”. O carro ainda não está homologado, deverá sê-lo no final deste mês. Tem um motor de 1.5 litros, desenvolve um pouco acima dos 200 cv, para um binário a rondar os 300Nm.

No SM O.K. Auto-Ralli, Ken Torn (Ford Fiesta Rally3) foi 11º a 3m01.9s da frente. Todos, exceção feita ao nono classificado, que é um Mitsubishi Lancer Evo IX, eram Rally2/R5. A prova, disputada na neve, teve 111.79 Km, e o melhor que o estónio conseguiu foi dois sétimos lugares nos dois últimos troços.

Convém não esquecer que foi o primeiro rali de um carro que ainda está em desenvolvimento, pois ainda não foi homologado.