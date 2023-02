Fafe no Europeu de Ralis há 4 anos seguidos: “recebemos proposta de continuidade” | AutoSport

Pelo segundo ano consecutivo, a edição 2023 do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto (10, 11, 12 março) será a prova de abertura do FIA-ERC (European Rally Championship) e do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), mas Fafe começou esta aventura com o Rali de Montelongo em 2020. Para Carlos Cruz, presidente do Demoporto: “a primeira aposta da Demoporto e da Câmara de Fafe, mediante um contrato assinado, era para um ciclo de três anos, até ao ano transato.

Neste momento, o que é uma situação única, o contrato em vigor diz respeito apenas a 2023, muito embora tenhamos recebido uma já proposta de continuidade.

É do nosso interesse prolongar esta relação para os próximos anos, desde que os nossos atuais parceiros, institucionais e particulares, prossigam connosco no projeto”, assinala Carlos Cruz, comentando o facto de o rali fazer parte do Europeu pelo quarto ano consecutivo. Depois, e em relação à estrutura do evento, aquele responsável acrescentou: “Procuramos, desportivamente, um traçado que seja do agrado dos pilotos e das equipas, mas não está a ser de todo fácil, em termos de budget, assegurar os montantes necessárias que permitam suportar os custos associados a um evento desta dimensão.

Há regiões bastante conhecidas por fazerem parte, historicamente, do Mundial de Ralis, mas Boticas, por exemplo, neste projeto desde o início, possui território com potencial para vislumbrar novos horizontes a nível internacional, ao passo que as restantes, como Fafe, Felgueiras ou Cabreira, dispensam apresentações”.