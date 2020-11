FAFE E AÇORES NO ERC 2021

Serão duas as provas portuguesas a integrar em 2021 o calendário do ERC que foi projetado tendo em conta as limitações orçamentais de organizadores e participantes. As etapas portuguesas da competição promovida pelo Eurosport são as também as duas primeiras do programa.

Entre 12 e 14 de março terá lugar o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, que em 2021 será disputado em piso de terra, e entre 25 e 27 de março será realizado o Azores Rali. Esta opção irá permitir que, caso as equipas o desejem, viaturas de competição, veículos de assistência e outros meios logísticos permaneçam em Portugal até ao embarque para São Miguel. A terceira prova da temporada, realizada em asfalto, será entre 6 e 8 de maio o Rally Islas Canarias. Dessa forma, as provas mais distantes do centro da Europa ficam cumpridas.

Seguem-se no calendário mais duas provas em terra, Polónia, de 18 a 20 de junho, e Liepaja, na Estónia entre 1 e 3 de julho. As restantes três provas de um calendário com oito eventos serão os ralis de Roma Capitale, de 23 a 25 de julho, Barum Czech Zlin, entre 27 e 29 de agosto, e Hungria, nos dias 22 a 24 de outubro. Surgem ainda três eventos suplentes caso alguma das provas do calendário não possa ser realizada. Esses são os casos dos ralis de Sanremo (Itália, asfalto), Chipre (terra) e Spa (Bélgica, asfalto).

12 a 14 de março – Rali Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terra)

25 a 27 de março – Azores Rali (Portugal, terra)

6 a 8 de maio – Rally Islas Canarias (Espanha, asfalto)

18 a 20 de junho – Rally Poland (Polónia, terra)

1 a 3 de julho – Rally Liepaja (Letónia, terra)

23 a 25 de julho – Rally di Roma Capitale (Itália, asfalto)

27 a 29 de agosto – Barum Czech Rally Zlin (Rep. Checa, asfalto)

22 a 24 de outubro – Rally Hungary (Hungria, asfalto)



João F. Faria