Eurosport Events reajusta Europeu de Ralis

A Eurosport Events, co-organizadora do ERC, já reagiu ao cancelamento do Barum Czech Rally Zlin. Jean-Baptiste Ley, coordenador daquela competição, lamenta “o facto de não poder celebrar o 50º aniversário da prova é desapontante para todos mas a saúde e segurança devem permanecer a prioridade e os organizadores do evento tomaram a única decisão possível para eles. Se o ERC este ano não visitará Zlin, já começamos a discutir datas potenciais para 2021.

O nosso objetivo é continuar a proporcionar uma temporada de primeira classe. Temos vários ralis fantásticos pela frente com muitos pilotos talentosos e entusiásticos. Nesse sentido, mal podemos esperar pelo começo do Rally di Roma Capitale dentro de poucas semanas e esperamos que os fãs gostem da nossa cobertura alargada, tanto na TV como online, para além de muitos conteúdos nos nossos canais nas redes sociais.

Este ano não pomos de lado a possibilidade de substituir o Barum Czech Rally Zlin no calendário deste ano mas só o faremos com um evento adequado, que funcione logisticamente, e cujos padrões organizacionais e de promoção respeitem os nossos níveis. Temos também de ter em atenção o que é realista e realizável dadas as restrições e o impacto económico resultante da pandemia”.

Caso a prova checa não seja substituída, em todas as competições integradas no ERC contarão para a classificação final da temporada todos os resultados menos um.

João F. Faria