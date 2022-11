Europeu de Ralis volta a arrancar em Portugal: nova prova na Suécia e regresso à Hungria | AutoSport

Pela primeira vez no formato atual do ERC, o campeonato dirige-se para norte, de 7 a 8 de julho, para a Suécia, para o Rally Real da Escandinávia. É uma prova distinta do Rali da Suécia do WRC, que aproveita os antigos troços do Rali da Suécia, na Varmland, ao contrário do que sucede agora, em que a prova se realiza muito a norte na Suécia. A questão será se em julho terá neve, já que em fevereiro, por vezes era difícil de encontrar no WRC.

Outro destaque é o regresso do IV Rally Hungria – após um hiato de um ano – para acolher a etapa final da época, de 7 a 8 de Outubro. O asfalto fica fora da região da montanha de Zemplén, no nordeste do país.

O resto do calendário assume um aspeto semelhante ao de 2022. O Rally Serras de Fafe e Felgueiras acolherá novamente a ronda de abertura de 11 a 12 de março, sendo o evento também abertura do CPR. A ação passa então para o Rally Islas Canarias (5 – 6 de Maio) antes dos troços de terra de alta velocidade, no 79º Rally Polónia (20 – 21 de Maio) e no Tet Rally Liepāja na Letónia (17 – 18 de Junho). Segue-se a Suécia, seguida do Rally di Roma Capitale (29 – 30 de Julho) e do Barum Czech Rally Zlín (19 – 20 de Agosto) antes da ronda final da época na Hungria.

Todas as rondas contarão com as categorias ERC, ERC3 e ERC4, enquanto o ERC Júnior decorrerá em todos os eventos excepto no Rally Serras de Fafe e Felgueiras e no Rally Islas Canarias.

O calendário completo é o que pode ver na imagem.