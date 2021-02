Europeu de Ralis vai arrancar nos Açores

Com o adiamento do Rally Serras de Fafe e Felgueiras já se sabia que o calendário do Europeu de Ralis iria sofrer modificações, até porque como já se percebeu há muito tempo, não será fácil haver ralis nos próximos tempos, exceção feita ao WRC, sem público, sendo que no caso do ERC, surgiram agora rumores que a competição só deverá iniciar-se em maio, nos Açores, sendo a prova de Fafe adiada para setembro.

Em conversa recente com Parcídio Summavielle, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Fafe, revelou-nos que a prova podia ser realizada em junho ou julho, mas que a Câmara de Fafe tinha a pretensão que pudesse ser em setembro, como parece vir a suceder. Quanto aos Açores, a data avançada agora é entre 6 e 8 de maio, a data anteriormente prevista para o Rali das Canárias, que passa para novembro, sendo a de Fafe, 24 a 26 de setembro.

O AutoSport sabe que só falta a FIA e o EuroSport Events chancelarem a questão para se tornar oficial. Claro que tudo isto está dependente da evolução da pandemia.

Datas prováveis ERC

6 a 8 de maio: Rali dos Açores (Portugal)

18 a 20 de junho: Rali da Polónia

1-3 de julho: Rali Liepaja (Letónia)

23 a 25 de julho: Rali Roma (Itália)

27 a 29 de agosto: Rali Barum Zlin (Rep. Checa)

24 a 26 de setembro: Rali Serras de Fafe (Portugal)

22 a 24 de outubro: Rali da Hungria

18-20 de novembro: Rally das Canárias (Espanha)

(Rali Sanremo 10/11 abril, prova de reserva)