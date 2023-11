Europeu de Ralis: Três ralis totalmente novos, Portugal fica fora… | AutoSport

Já se desconfiava que poderia assim ser, o pré-calendário do ERC que circulava e a que o Autosport teve acesso já não contemplava o Rali Serras de Fafe e infelizmente para Portugal, não vai haver qualquer prova do Europeu de Ralis em solo nacional, em 2024.

A competição terá oito provas, três em terra, cinco em asfalto, começa na Hungria em abril, e inclui passagens em Espanha (Ilhas Canárias), Suécia, Estónia, Itália, República Checa e Grã-Bretanha, antes de a Polónia acolher a decisão da temporada, em outubro: “Trabalhámos arduamente para apresentar um calendário que combina novos eventos com ralis que, durante muitos anos, desempenharam um papel fundamental no sucesso contínuo do ERC”, disse o diretor do campeonato Iain Campbell. “Estamos muito satisfeitos com o equilíbrio alcançado, pois é importante renovar o calendário sempre que for prático e benéfico fazê-lo, sem perder a oportunidade de incluir eventos mais antigos”, disse.

Este calendário representa uma das maiores alterações de eventos desde 2013, continuando no entanto a manter vários ralis ‘habituais’. Após a temporada do seu 70º aniversário em 2023, o ERC visitará eventos emblemáticos como o Rally Islas Canarias, o Rally di Roma Capitale e o Barum Czech Rally Zlín. Mas há também um novo Rali da Hungria e dois eventos ainda não ‘experimentados’ no ERC, o Rali Ceredigion no Reino Unido e o Rali da Silésia na Polónia.

A segunda edição do Royal Rally of Scandinavia tem data marcada para um fim de semana antes do meio do verão (13 a 15 de junho). Faz parte dos esforços do organizador do evento para aumentar ainda mais a afluência de adeptos e sublinhar o carácter festivo do rali sueco, com um festival de música a decorrer em paralelo com o rali.

Tendo acolhido o WRC com grande aclamação entre 2020-2023, o Rali da Estónia mantém a forte ligação báltica do ERC com a sua quarta participação no campeonato no início de julho.

Calendário

12 – 14 de abril V. Rali da Hungria (terra)

2 – 4 de maio Rally Islas Canarias (asfalto)

13 – 15 de junho Royal Rally of Scandinavia, Suécia (terra)

5 – 7 de julho Rali da Estónia, (terra)

26 – 28 julho Rally di Roma Capitale, Itália (Asfalto)

16 – 18 agosto Barum Czech Rally Zlín (Asfalto)

30 de agosto – 1 de setembro Rali Ceredigion, Reino Unido (Asfalto)

11 – 13 de outubro Rali Silésia, Polónia (Asfalto)