Europeu de Ralis ruma à Roménia? | AutoSport

O WRC Promoter, responsável pelo novo figurino do ERC, tem vindo a protelar o anúncio daquela que será a última tirada de 2022 nesta competição. Até há alguns meses, tudo indicava que a caravana voltasse ao Ypres Rally, na Bélgica, mas a ascensão do evento ao WRC fez gorar tal possibilidade.

Apesar de nada oficial ter sido revelado, tudo agora parece apontar que a última prova do calendário seja o Cluj Rally, prova romena em asfalto que se desenrola entre os dias 7 e 9 de outubro.