Europeu de Ralis prossegue nas Canárias: Llarena favorito, mas…

O Europeu de Ralis aterra esta semana nas Canárias, com a 48ª edição do Rali Islas Canarias a proporcionar mais um teste cheio de ação para as estrelas do ERC e os seus carros, numa prova que para o ano recebe o Mundial de Ralis.

Efrén Llarena, o campeão europeu de 2022, é um dos favoritos, provavelmente o principal: “Vamos tentar ganhar”, disse Llarena, que não terminou o V-Híd Rally Hungary para a equipa MRF Tyres na abertura da época. “Ganhar é importante para os pontos, mas este ano mudámos a mentalidade, fazendo-o rali a rali e não pensando no campeonato: “A MRF tem trabalhado arduamente durante o inverno para conseguir o pneu perfeito e queremos lutar. Nos últimos três anos, estive no pódio, mas agora quero ganhar, mesmo sabendo que vai ser muito difícil.”

Para além de enfrentar os habituais concorrentes do ERC, incluindo o atual campeão, Hayden Paddon (BRC Racing Team Hyundai i20 N Rally2) e Yoann Bonato, que venceu o Rally Islas Canarias do ano passado ao volante de um Citroën C3 Rally2, Llarena também enfrenta uma ameaça mais próxima de casa: “O ERC é muito forte, mas também temos os pilotos do campeonato espanhol neste rali”, disse Llarena. “Nos anos anteriores, obtivemos resultados muito bons, pelo que me sinto muito confortável com a ilha, com o ambiente e com os adeptos. Mesmo que seja a 3000 quilómetros da minha casa, continua a ser a minha prova caseira e sentimos que os adeptos nos apoiam, por isso estamos totalmente motivados.”

Os números estão a aumentar: 30 carros do Rally2 na luta pelos pontos do ERC Rally Islas Canarias

Depois de 28 carros de Rally2 registados no ERC terem alinhado no V-Híd Rally Hungary no início deste mês, 30 máquinas topo de gama estão preparadas para uma prova difícil em asfalto na ilha espanhola de Gran Canaria. Mas com mais dois carros de Rally2 também inscritos, embora não elegíveis para pontos no Campeonato da Europa, a participação de 32 carros de Rally2 sublinha a popularidade do ERC e do evento baseado em Las Palmas.

Quarenta e nove equipas estão na luta pelos pontos do ERC no Rally Islas Canarias. Para além das 30 inscrições no ERC1, dois pilotos estarão no centro da batalha do FIA ERC3, enquanto 16 lutarão pelos pontos do FIA ERC4, sendo que 14 deles são elegíveis para as honras do FIA Junior ERC.

Para além de Bonato, Llarena e Paddon, Mathieu Franceschi vai tentar alcançar dois pódios consecutivos no ERC com o seu Fabia RS Rally2. Miklós Csomós, que terminou em terceiro na sua estreia no ERC na Hungria, regressa ao Rally Islas Canarias 12 meses depois de um acidente de viação que o obrigou a falhar três provas, enquanto uma campanha de crowdfunding garantiu o dinheiro necessário para construir um Fabia Rally2 Evo de substituição.

Erik Cais, Miko Marczyk, Andrea Mabellini, Jon Armstrong e Filip Mareš completam o top 10 de inscritos no ERC, enquanto Mārtiņš Sesks, Mads Østberg e o duplo campeão do ERC Alexey Lukyanuk – quatro vezes vencedor do Rally Islas Canarias – também são esperados para lutar pelas primeiras posições.

Com as regras do ERC a permitirem que os pilotos contem as suas sete melhores pontuações das oito possíveis, Simone Tempestini, que obteve a sua primeira vitória no campeonato europeu na Hungria, optou por não incluir o Rally Islas Canarias no seu calendário de 2024. Em vez disso, o seu próximo desafio no ERC será o BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia, em junho.

Estradas de asfalto de precisão que sobem e descem, torcem e fazem curvas com uma frequência rápida, combinadas com um clima de montanha variável, constituem um desafio que não deve ser subestimado. E a superfície abrasiva, construída parcialmente a partir de lava vulcânica, significa que os níveis de aderência são elevados, mas o desgaste dos pneus pode aumentar.