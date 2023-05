Europeu de Ralis prossegue com Rally Islas Canarias | AutoSport

Depois do Rali Serras de Fafe, o Europeu de Ralis prossegue com o Rali das Canárias. Hayden Paddon, vencedor em Portugal, encabeça a lista de inscritos para a segunda ronda da competição.

O palco está montado para a primeira ronda em asfalto do Campeonato da Europa de Ralis de 2023, o Rali Islas Canarias. A prova, que se realiza de 4 a 6 de maio, já ‘desafiou’ os pilotos do ERC e as suas equipas em 30 ocasiões anteriores, e a edição deste ano, a 47.ª, não será exceção.

O líder do campeonato europeu, Hayden Paddon é o primeiro classificado e o seu Hyundai um dos 28 carros de Rally2 inscritos. Ao contrário de Paddon, Mads Østberg – 10 pontos atrás na luta pelo título – tem experiência anterior no Rally Islas Canarias, tal como os seus colegas pilotos, equipados pela MRF Tyres, Simone Campedelli, Andrea Mabellini, Javier Pardo e Mārtiṇš Sesks.

Yoann Bonato, um dos ‘ases’ do asfalto, será outro piloto a ter em conta. Guia um Citroën C3 recentemente evoluído. O francês terminou o Rally Islas Canarias há 12 meses, empatado em tempo com o espanhol Efrén Llarena, o atual campeão europeu.

Outros concorrentes de topo do ERC são o húngaro Miklós Csomós, o campeão francês de terra Mathieu Franceschi, o campeão finlandês Mikko Heikkilä, que volta a correr com a The Racing Factory, ele que quase venceu em Portugal mas que terá bem menos hipóteses do fazer no asfalto canário. E ainda o checo Filip Mareš e o duplo vencedor do título austríaco Simon Wagner. Iván Ares, Enrique Cruz, Óscar Palomo e José Antonio Suárez são apenas alguns dos pilotos que correm com a bandeira espanhola.

O piloto da categoria ERC3, Jon Armstrong, vai estrear o novo Ford Fiesta Rally3 Evo da M-Sport Polónia, enquanto Roberto Daprà lidera os pilotos da categoria ERC4 num Peugeot 208 Rally4.

Estradas de asfalto que necessitam de muita precisão, que sobem e descem, ‘torcem’ e viram com uma frequência rápida, combinadas com um clima de montanha variável, fazem do Rally Islas Canarias uma tarefa difícil de dominar mas que proporcionam muito entretenimento para equipas e público.

A primeira das 13 especiais de Las Palmas e da Gran Canaria, realiza-se hoje à noite, será um espetáculo para ser visto, uma secção da prova de 1,88 quilómetros faz com que os pilotos passem pelo campo de basquetebol do Gran Canaria Arena, onde uma multidão de 8000 pessoas, com lotação esgotada, assistirá à execução de uma curva em forma de donut pelos concorrentes, antes de se dirigirem para a meta – e tudo isto com um teto sobre as suas cabeças. O campo de basquetebol da Gran Canaria Arena será depois palco de uma ação diferente, quando a equipa da casa, a Gran Canaria, defrontar a Turk Telekom de Ancara na final da EuroCup.